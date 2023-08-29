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Лукашенко: Беларуси и Тамбовской области нужно развивать совместные проекты
29.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил активизировать сотрудничество с Тамбовской областью и назвал перспективные направления. Президент провел встречу с губернатором региона Максимом Егоровым.
Товарооборот между Минском и Тамбовом достиг наивысших показателей за последние пять лет и приблизился к 180 миллионам долларов. Белорусский лидер посчитал эти цифры небольшими. Президент заявил, что страна может полностью удовлетворить потребности региона в пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной технике. Акцент сделал на общие проекты в машиностроении и аграрной сфере.
Александр Лукашенко также предложил укреплять гуманитарные связи между Беларусью и Тамбовской областью.
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Президент провел встречу с губернатором региона Максимом Егоровым. Товарооборот между Минском и Тамбовом достиг наивысших показателей за последние пять лет и...
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