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Лукашенко: Беларуси и Тамбовской области нужно развивать совместные проекты

29.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларуси и Тамбовской области нужно развивать совместные проекты
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко предложил активизировать сотрудничество с Тамбовской областью и назвал перспективные направления. Президент провел встречу с губернатором региона Максимом Егоровым.

Товарооборот между Минском и Тамбовом достиг наивысших показателей за последние пять лет и приблизился к 180 миллионам долларов. Белорусский лидер посчитал эти цифры небольшими. Президент заявил, что страна может полностью удовлетворить потребности региона в пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной технике. Акцент сделал на общие проекты в машиностроении и аграрной сфере.

«Время заставляет нас активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества, концентрировать усилия на импортозамещении. Это позволит обеспечить технологическую независимость и безопасность. Мы можем оказать практическую помощь в строительстве зерно- и овощехранилищ, поставках оборудования для молочно-товарных ферм. Знаю, что край очень развитый в этом отношении», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также предложил укреплять гуманитарные связи между Беларусью и Тамбовской областью.



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Президент провел встречу с губернатором региона Максимом Егоровым. Товарооборот между Минском и Тамбовом достиг наивысших показателей за последние пять лет и...
 
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