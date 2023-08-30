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Бюджет Беларуси в 2024 году сохранит социальную направленность
30.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бюджет Беларуси в следующем году сохранит социальную направленность. Об этом заявили в правительстве страны. В Совете министров решали, куда будут тратится государственные деньги в 2024-м.
Расходы на образование, медицину, пособия и пенсии вырастут. Так, на развитие детских садов, школ, вузов и училищ выделят на 1,5 миллиарда белорусских рублей больше, чем в 2023-м (это почти 45 миллиардов российских). Почти столько же плюсом получат больницы и поликлиники. Вкладывать государство будет и в строительство льготного жилья. В первую очередь его получат молодые и многодетные семьи.
Для пополнения госбюджета в следующем году планируют увеличь экспорт белорусской продукции и услуг. Он должен будет прибавить 7,6%.
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В Совете министров решали, куда будут тратится государственные деньги в следующем.
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