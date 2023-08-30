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О чем пишут мировые СМИ: рекордный пожар в Греции и референдум в Австралии

30.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лесной пожар в Греции признали крупнейшим в истории Евросоюза. Блок мобилизовал почти половину своей пожарной авиации для борьбы с ним, сообщает The Guardian. Огонь охватил 810 квадратных километров – площадь, превышающая размер Нью-Йорка. Пожар стал разгораться 19 августа. За это время погибли 20 человек. В настоящее время пожарные не могут справиться с огнем в национальном парке Дадия – заповеднике, где обитают редкие хищные птицы. Многочисленные пожары, охватившие Грецию в 2023 году, эксперты связывают с изменениями климата.

Австралия назначила дату своего первого за 24 года референдума. Он состоится 14 октября и будет посвящен правам коренных народов, сообщает CNN. Аборигенов и жителей островов Торресова пролива предлагают признать первыми народами континента и присвоить им право голоса, для чего будут внесены соответствующие изменения в Конституцию. Для принятия решения необходимо более 50% голосов избирателей по всей стране и не менее 50% в большинстве штатов (минимум в четырех из шести).

В Казахстане вступил в силу закон об электросамокатах. Максимальная скорость средств ограничивается до 25 км/час, сообщает «Казахстанская правда». Самокатчикам разрешено передвигаться по велодорожкам или, при отсутствии таковых, по правому краю проезжей части. На тротуарах разрешено двигаться со скоростью не выше 6 км/час. При себе необходимо иметь шлем и водительские права любой категории.

В Бишкеке заложили капсулу на месте строительства футбольной академии «Барселоны». Участок расположен в южной части столицы, сообщает 24.kg. В торжественной церемонии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта. Аналогичный объект будет построен и в Джелал-Абаде. 30 августа в Бишкеке состоится футбольный матч с легендами «Барселоны», в товарищеской встрече также сыграет Садыр Жапаров.

В Беларуси началась онлайн-регистрация для участия в молодежном автопоезде. Она продлится до 8 сентября, сообщает «Беларусь сегодня». Присоединиться к проекту могут молодые люди в возрасте от 18 до 31 года, приветствуется опыт участия в мероприятиях в области образования, культуры, спорта, науки и профессиональной деятельности. Автопоезд стартует в Гомеле 15 сентября, а завершится 21 сентября (в Международный день мира) в Минске.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Лесной пожар в Греции уничтожил территорию, превышающую площадь Нью-Йорка. В Австралии проведут первый за 24 года референдум.
 
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