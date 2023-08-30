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Путин отметил вклад Лукашенко в укрепление дружбы России и Беларуси
30.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает 69-летие. С днем рождения его поздравил российский коллега Владимир Путин. Глава РФ отметил многолетний труд Лукашенко «на благо братского народа Беларуси», а также подчеркнул, что Москва и Минск вместе смогут преодолеть любые трудности.
Российский лидер пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. «Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами», – отмечено в послании.
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Президент России поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Он подчеркнул, что Москва и Минск вместе смогут преодолеть любые трудности.
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