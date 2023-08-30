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Путин отметил вклад Лукашенко в укрепление дружбы России и Беларуси

30.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает 69-летие. С днем рождения его поздравил российский коллега Владимир Путин. Глава РФ отметил многолетний труд Лукашенко «на благо братского народа Беларуси», а также подчеркнул, что Москва и Минск вместе смогут преодолеть любые трудности.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», – сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин в своем сообщении подчеркнул, что белорусский лидер проводит последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между Москвой и Минском.

Российский лидер пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. «Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами», – отмечено в послании.

Накануне Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым. Белорусский лидер назвал перспективные направления работы с российским регионом.



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Теги: Минск
 
 
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Президент России поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Он подчеркнул, что Москва и Минск вместе смогут преодолеть любые трудности.
 
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