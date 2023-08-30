Путин отметил вклад Лукашенко в укрепление дружбы России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает 69-летие. С днем рождения его поздравил российский коллега Владимир Путин. Глава РФ отметил многолетний труд Лукашенко «на благо братского народа Беларуси», а также подчеркнул, что Москва и Минск вместе смогут преодолеть любые трудности.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», – сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.