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Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке. Мировые новости бизнеса в августе
31.08.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных мировых новостей за август 2023 года.
Один из крупнейших застройщиков Китая подает заявление о банкротстве в США
Проблемы второго по величине китайского девелопера Evergrande начались в 2021 году, когда компания после нескольких лет стремительного роста и привлечения заемных средств внезапно оказалась на грани дефолта из-за неспособности погасить долговые обязательства на сумму свыше $ 300 миллиардов.
Рисковая бизнес-модель дала трещину из-за внезапного падения спроса на жилье, вызванного политикой китайских властей. На протяжении двух лет компания пыталась провести реструктуризацию активов, ежегодно отчитываясь об убытках на десятки миллиардов долларов. К концу 2022 года совокупный долг составил уже $ 340 миллиардов.
Белорус создал инвестфонд для поддержки стартапов, переезжающих в США
Белорусский программист с 20-летним стажем, инвестор и ИТ-предприниматель Игорь Маханек
«Я хочу создать больше возможностей для удивительных талантов, которые рождаются во всем мире. Многие из них в конечном итоге переезжают в США, где у них есть лучшие условия для развития бизнеса, а затем часто развивают свои команды в странах происхождения, что создает там потрясающие возможности трудоустройства для талантливых людей» — так Игорь Маханек прокомментировал миссию своей компании.
Производитель берушей выплатит компенсацию на сумму $ 6 млрд
Американская компания 3М — крупный поставщик ушных затычек для защиты слуха, которые используются во время боевых действий и учебных стрельб армией США. Сообщается, что компания получила свыше 300 тысяч судебных исков от пострадавших американских военных.
3 М так и
В БРИКС заявили о приглашении 6 новых членов в состав международной организации
БРИКС — межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которое специализируется на вопросах укрепления экономической интеграции и развития хозяйственной деятельности его участников. Согласно данным Всемирного банка, члены БРИКС занимают 30% суши и представляет 40% ее населения планеты. Многие СМИ называют это сообщество крупнейшим незападным экономическим блоком во главе с Китаем.
24 августа 2023 года лидеры БРИКС на очередном саммите
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Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке. Мировые новости бизнеса в августе
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных мировых новостей за август 2023 года.
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