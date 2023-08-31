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Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке. Мировые новости бизнеса в августе

31.08.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке. Мировые новости бизнеса в августе

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных мировых новостей за август 2023 года.

Один из крупнейших застройщиков Китая подает заявление о банкротстве в США

Проблемы второго по величине китайского девелопера Evergrande начались в 2021 году, когда компания после нескольких лет стремительного роста и привлечения заемных средств внезапно оказалась на грани дефолта из-за неспособности погасить долговые обязательства на сумму свыше $ 300 миллиардов.

Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке. Мировые новости бизнеса в августе
Фото: Costfoto/NurPhoto/Shutterstock

Рисковая бизнес-модель дала трещину из-за внезапного падения спроса на жилье, вызванного политикой китайских властей. На протяжении двух лет компания пыталась провести реструктуризацию активов, ежегодно отчитываясь об убытках на десятки миллиардов долларов. К концу 2022 года совокупный долг составил уже $ 340 миллиардов. Сообщается, что заявление в суд Нью-Йорка о банкротстве обеспечит китайскому застройщику защиту от претензий американских кредиторов на период дальнейшей реструктуризации.

Белорус создал инвестфонд для поддержки стартапов, переезжающих в США

Белорусский программист с 20-летним стажем, инвестор и ИТ-предприниматель Игорь Маханек объявил о запуске венчурного фонда Geek Ventures, который будет помогать иммигрантам выстраивать свой бизнес в США. Объем привлеченного капитала составляет $ 23 миллиона. Компания уже инвестировала в 35 проектов, но в планах довести количество инвестиций до 60.

Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке. Мировые новости бизнеса в августе
Фото: Geek Ventures / Игорь Имаханок, управляющий партнер Geek Ventures

«Я хочу создать больше возможностей для удивительных талантов, которые рождаются во всем мире. Многие из них в конечном итоге переезжают в США, где у них есть лучшие условия для развития бизнеса, а затем часто развивают свои команды в странах происхождения, что создает там потрясающие возможности трудоустройства для талантливых людей» — так Игорь Маханек прокомментировал миссию своей компании.

Производитель берушей выплатит компенсацию на сумму $ 6 млрд

Американская компания 3М — крупный поставщик ушных затычек для защиты слуха, которые используются во время боевых действий и учебных стрельб армией США. Сообщается, что компания получила свыше 300 тысяч судебных исков от пострадавших американских военных.

Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке. Мировые новости бизнеса в августе
Фото использовано в качестве иллюстрации. Sebastian Wilke | Правообладатель: IMZ-Bildarchiv

3 М так и не признала, что ее продукция является небезопасной, но в рамках досудебного соглашения взяла на себя обязательство в течение следующих 6 лет выплатить пострадавшим компенсации в виде $ 5 млрд наличными и $ 1 млрд в виде обычных акций. Досудебная сделка охватывает все текущие и будущие иски в сторону компании.

В БРИКС заявили о приглашении 6 новых членов в состав международной организации

БРИКС — межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которое специализируется на вопросах укрепления экономической интеграции и развития хозяйственной деятельности его участников. Согласно данным Всемирного банка, члены БРИКС занимают 30% суши и представляет 40% ее населения планеты. Многие СМИ называют это сообщество крупнейшим незападным экономическим блоком во главе с Китаем.

Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке. Мировые новости бизнеса в августе
Фото: © Gianluigi Guercia

24 августа 2023 года лидеры БРИКС на очередном саммите договорились принять 6 новых членов организации: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, однако до саммита о своем желании вступить заявили около 40 государств, а 23 из них, в том числе Беларусь, отправили официальные заявки. Вероятно, организация продолжит свое расширение в будущем.

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«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных мировых новостей за август 2023 года.
 
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