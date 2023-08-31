О чем пишут мировые СМИ: разбор завалов на Гавайях и ураган «Идалия»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Гавайях завершается поисково-спасательная операция после крупнейшего пожара. Точное количество жертв все еще остается неизвестным, сообщает The Guardian . Официально подтверждена гибель 115 человек, 45 из них опознаны. Более 100 человек числятся пропавшими без вести. К настоящему времени отряды полностью проверили остров Мауи и собрали тела погибших, в ходе следующего этапа планируют удалить опасные отходы – в том числе остатки старых зданий, содержащие асбест, свинцовую краску и другие токсичные вещества.

Ураган «Идалия» прошел через Флориду и Джорджию и направляется к Южной Каролине. Высота штормовых волн на флоридском побережье достигла «катастрофических» 4,5 метров, сообщает The Independent . Местные власти организовали массовую эвакуацию жителей низменных районов. Подтверждена гибель трех человек: двое стали жертвами автокатастроф во Флориде, третий погиб в Джорджии, пытаясь убрать поваленное дерево. Синоптики ожидают, что в ближайшие дни «Идалия» может вернуться во Флориду, совершив резкий разворот над Северной Атлантикой.

Казахстанских онкологов бесплатно обучат новым методам лечения. «Международная организация за справедливый доступ к медицине» организовала в Казахстане двухгодичный курс, сообщает TengriNews . Тренинги проводят специалисты из разных стран. Так, израильские эксперты планируют рассказать коллегам о биологическом лечении, основанном на собственном иммунитете человека – оно считается более эффективным, чем химиотерапия. Занятия частично будут проходить в режиме онлайн.

В Кыргызстане празднуют День независимости. Центральную площадь Бишкека закроют для движения транспорта, так как там состоится праздничный концерт, сообщает 24.kg . Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретил праздник в Оше, где также запланированы торжественные мероприятия. Так, с участием главы государства состоится церемония поднятия государственного флага, на ипподроме «Толойкон» пройдут конноспортивные игры, входит в программу и гала-концерт.