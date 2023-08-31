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О чем пишут мировые СМИ: разбор завалов на Гавайях и ураган «Идалия»

31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Гавайях завершается поисково-спасательная операция после крупнейшего пожара. Точное количество жертв все еще остается неизвестным, сообщает The Guardian. Официально подтверждена гибель 115 человек, 45 из них опознаны. Более 100 человек числятся пропавшими без вести. К настоящему времени отряды полностью проверили остров Мауи и собрали тела погибших, в ходе следующего этапа планируют удалить опасные отходы – в том числе остатки старых зданий, содержащие асбест, свинцовую краску и другие токсичные вещества.

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На острове Мауи начинают новый этап восстановительных работ после крупнейшего пожара. Жертвами урагана «Идалия» стали три человека.
 
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