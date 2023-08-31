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О чем пишут мировые СМИ: разбор завалов на Гавайях и ураган «Идалия»
31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Гавайях завершается поисково-спасательная операция после крупнейшего пожара. Точное количество жертв все еще остается неизвестным, сообщает
Ураган «Идалия» прошел через Флориду и Джорджию и направляется к Южной Каролине. Высота штормовых волн на флоридском побережье достигла «катастрофических» 4,5 метров, сообщает
Казахстанских онкологов бесплатно обучат новым методам лечения. «Международная организация за справедливый доступ к медицине» организовала в Казахстане двухгодичный курс, сообщает
В Кыргызстане празднуют День независимости. Центральную площадь Бишкека закроют для движения транспорта, так как там состоится праздничный концерт, сообщает
Белорусские нефтяники обнаружили новую залежь углеводородов на Геологическом месторождении. Оно расположено в Речицком районе, сообщает
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На острове Мауи начинают новый этап восстановительных работ после крупнейшего пожара. Жертвами урагана «Идалия» стали три человека.
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