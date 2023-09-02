Лукашенко в День знаний призвал школьников ставить великие цели

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С Днем знаний белорусов поздравил президент Александр Лукашенко. Глава государства посетил Национальный детский технопарк, где обучают талантливых школьников со всей страны. Ученики презентовали главе государства свои разработки, а он пообещал поддержать достойные идеи. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.

Система может решить одну из проблем XXI века – вовремя распознает депрессию и усталость, предотвратит эмоциональное выгорание у сотрудников. Просканировали и президента. Результат – «счастье».

Александру Лукашенко объяснили: разработка еще не совершенна, поэтому пока есть погрешности. Показали и другие проекты воспитанников технопарка. Например, умные очки помогут управлять техникой без рук. Дроны укажут аграриям, где нужно подкормить почву, а где не хватает влаги. Роботы заменят ручной труд на предприятии, а специальная система с помощью энергии солнца повысит эффективность атомной станции и снизит затраты на эксплуатацию.

«Торопитесь. В науке, если поспешишь, быстрее других сделаешь, эффект будет выше. Вы, ребята, нам очень-очень нужны. И чем быстрее, тем лучше. От обычных операторов до директора готовы вас принять на атомную станцию в любое время», – сказал Лукашенко.

Здесь изучают перспективные направления, нужные для экономики: зеленую химию, наноиндустрию, виртуальную и дополненную реальность, авиакосмические технологии. Многие идеи уже сегодня могут пригодиться для импортозамещения. Например, отечественный аналог востребованной упаковки.

В технопарке уже прошли обучение почти две тысячи школьников. Разработали сотни проектов, которые взяли награды престижных научных конкурсов. Президент призвал на этом не останавливаться и учиться зарабатывать на своем таланте.

«Мы будем делать все и помогать вам будем, если вы что-то придумаете, изобретете полезное. Будь-то промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и так далее. Мы с удовольствием у вас в первоочередном порядке приобретем этот товар, то есть сегодня надо производить и продавать, коммерциализировать ваши знания», – заявил президент Беларуси.

Белорусский лидер уверен, что детские идеи станут востребованными, и предложил расширить центр, чтобы не потерять ни одного талантливого ребенка.

«Наука не может замыкаться сегодня в рамках даже самого большого продвинутого государства. Наука интернациональная. Но где бы вы ни были, вы должны помнить, что это ваша земля. Что эта земля сделала все для того, чтобы вы выросли грамотными, продвинутыми и могли работать в любой стране», – подчеркнул Лукашенко.

Воспитанников технопарка и всех школьников президент призвал ставить перед собой великие цели, тогда страна справится с любыми трудностями.

В честь Дня знаний Национальный технопарк получил подарок от президента – микроавтобус.