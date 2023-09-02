|
Лукашенко в День знаний призвал школьников ставить великие цели
02.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С Днем знаний белорусов поздравил президент Александр Лукашенко. Глава государства посетил Национальный детский технопарк, где обучают талантливых школьников со всей страны. Ученики презентовали главе государства свои разработки, а он пообещал поддержать достойные идеи. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.
Система может решить одну из проблем XXI века – вовремя распознает депрессию и усталость, предотвратит эмоциональное выгорание у сотрудников. Просканировали и президента. Результат – «счастье».
Александру Лукашенко объяснили: разработка еще не совершенна, поэтому пока есть погрешности. Показали и другие проекты воспитанников технопарка. Например, умные очки помогут управлять техникой без рук. Дроны укажут аграриям, где нужно подкормить почву, а где не хватает влаги. Роботы заменят ручной труд на предприятии, а специальная система с помощью энергии солнца повысит эффективность атомной станции и снизит затраты на эксплуатацию.
Здесь изучают перспективные направления, нужные для экономики: зеленую химию, наноиндустрию, виртуальную и дополненную реальность, авиакосмические технологии. Многие идеи уже сегодня могут пригодиться для импортозамещения. Например, отечественный аналог востребованной упаковки.
В технопарке уже прошли обучение почти две тысячи школьников. Разработали сотни проектов, которые взяли награды престижных научных конкурсов. Президент призвал на этом не останавливаться и учиться зарабатывать на своем таланте.
Белорусский лидер уверен, что детские идеи станут востребованными, и предложил расширить центр, чтобы не потерять ни одного талантливого ребенка.
Воспитанников технопарка и всех школьников президент призвал ставить перед собой великие цели, тогда страна справится с любыми трудностями.
В честь Дня знаний Национальный технопарк получил подарок от президента – микроавтобус.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства посетил Национальный детский технопарк, где обучают талантливых школьников со всей страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)