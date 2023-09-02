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Польский вертолет нарушил границу Беларуси

02.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Польский вертолет нарушил границу Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польский вертолет нарушил белорусскую границу. Инцидент произошел в Гродненской области, это юго-западный регион страны. Нарушение воздушного пространства со стороны Польши зафиксировали белорусские пограничники.

«Польский военный вертолет Ми-24 залетел на территорию Беларуси до 1200 метров и вернулся обратно. По данному факту проинформирована польская сторона», – сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

В МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки. МИД страны выразил настоятельную просьбу: Варшаве принять меры по исключению подобных ситуаций в будущем.



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Нарушение воздушного пространства со стороны Польши зафиксировали белорусские пограничники.
 
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