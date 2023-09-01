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Лукашенко: Талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство

01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

С Днем знаний поздравил белорусов президент Александр Лукашенко. Глава государства посетил Национальный детский технопарк, где учатся талантливые школьники со всей страны, передает «МИР 24».

Здесь развивают самые перспективные и востребованные направления: энергетику, био-, информационные и авиакосмические технологии. Отбор серьезный. Конкурс – больше трех человек на место. После обучения в технопарке выпускники могут поступать в вузы страны без экзаменов. Школьники презентовали свои проекты, среди них – система мониторинга сельхозугодий, идея по модернизации атомных станций, умные очки и многое другое. Александр Лукашенко разработки оценил и заверил, что, если они будут полезны для страны, государство поддержит.

«Должен вам сказать, что это только начало. Знаю, что желающих здесь обучаться, получать более высокие, продвинутые знания, значительно больше. Если за бортом остались талантливые люди, то этот технопарк надо расширять. Чтобы все ребята, которые стремятся получить более современные знания и знания на более высоком уровне, имели такую возможность. Для Беларуси талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство. Если есть такие люди, мы справимся с любыми вызовами», – сказал Лукашенко.

Национальный технопарк создали по поручению президента по аналогии с российским центром «Сириус», в котором Александр Лукашенко побывал вместе с Владимиром Путиным.



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В День знаний президент Беларуси посетил Национальный детский технопарк, где учатся высокомотивированные школьники со всей страны.
 
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