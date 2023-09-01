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Лукашенко: Талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство
01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С Днем знаний поздравил белорусов президент Александр Лукашенко. Глава государства посетил Национальный детский технопарк, где учатся талантливые школьники со всей страны, передает «МИР 24».
Национальный технопарк создали по поручению президента по аналогии с российским центром «Сириус», в котором Александр Лукашенко побывал вместе с Владимиром Путиным.
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В День знаний президент Беларуси посетил Национальный детский технопарк, где учатся высокомотивированные школьники со всей страны.
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