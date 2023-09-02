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Головченко поделился воспоминаниями о школьных годах
02.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Образование – один из главных приоритетов политики Беларуси, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. В День знаний он побывал на открытии новой школы в Гродно.
Она рассчитана на две тысячи учеников. В учреждении есть бассейн, спортивный зал, оснащенные кабинеты. Роман Головченко поделился, что в его детстве таких условий не было. Но воспоминания о школьных годах у него самые теплые.
1 сентября за школьные парты сели более миллиона юных белорусов.
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В День знаний премьер-министр страны побывал на открытии новой школы в Гродно.
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