Головченко поделился воспоминаниями о школьных годах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Образование – один из главных приоритетов политики Беларуси, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. В День знаний он побывал на открытии новой школы в Гродно.

Она рассчитана на две тысячи учеников. В учреждении есть бассейн, спортивный зал, оснащенные кабинеты. Роман Головченко поделился, что в его детстве таких условий не было. Но воспоминания о школьных годах у него самые теплые.

«Всякое бывало. В целом я был прилежным учеником. Школу с медалью закончил. Но оценки за поведение были иногда не очень хорошие, потому что достаточно активным был парнем. А в целом учился хорошо. Любимые предметы были гуманитарного цикла: иностранный язык, история, обществоведение», – рассказал Роман Головченко.

1 сентября за школьные парты сели более миллиона юных белорусов.