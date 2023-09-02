ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Головченко поделился воспоминаниями о школьных годах

02.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко поделился воспоминаниями о школьных годах
 Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Образование – один из главных приоритетов политики Беларуси, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. В День знаний он побывал на открытии новой школы в Гродно.

Она рассчитана на две тысячи учеников. В учреждении есть бассейн, спортивный зал, оснащенные кабинеты. Роман Головченко поделился, что в его детстве таких условий не было. Но воспоминания о школьных годах у него самые теплые.

«Всякое бывало. В целом я был прилежным учеником. Школу с медалью закончил. Но оценки за поведение были иногда не очень хорошие, потому что достаточно активным был парнем. А в целом учился хорошо. Любимые предметы были гуманитарного цикла: иностранный язык, история, обществоведение», – рассказал Роман Головченко.

1 сентября за школьные парты сели более миллиона юных белорусов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День знаний премьер-министр страны побывал на открытии новой школы в Гродно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польский вертолет нарушил границу Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2023
Mir24.TV Belarus
02.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика