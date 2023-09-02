Масштабные учения ОДКБ начались в Беларуси

«У нас официальный язык русский, так что никаких сложностей, никаких неприятностей у нас не происходит. Есть маленькие нюансы именно в организации. У нас проводится чуть по-другому. Но если в общем смотреть, все так же, как и у нас проводятся учения», – сказал командир роты войсковой части из Кыргызстана Чынгыз Хапаров.

Даже учениям нужны свои репетиции. За несколько дней товарищи уже успели познакомиться. Узнают традиции и менталитет друг друга. Так и на полигоне сработаться легче.

«Вчера был у Кыргызстана День единства, их праздник. Они сварили плов из баранины, всех накормили, сперва всех своих товарищей: Таджикистан, Россию, Беларусь, Армению, Казахстан – всех угостили, потом сами покушали. Относятся очень дружелюбно, очень хорошо. Им больше уважение», – рассказал представитель России Евгений Банников.

Вместе с военными учатся друг у друга органы внутренних дел, пограничники, медики, связисты. Отработают взаимодействие подразделений, отточат тактику и слаженность структур. Легенды учений в этом году обновили.

«Будут отработаны вопросы организации районного карантина. Считаем, что с учетом повышения рисков биологических угроз, тема очень актуальна, поэтому для решения этих задач привлекаем не только военных специалистов, но и специалистов от наших гражданских вузов», – рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Андрей Матиевич.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что в учениях нет никакого особого знака для западных государств. При этом выразил уверенность, что тему зарубежные издания все равно будут использовать и нагнетать.

«Чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу. Ничего подобного. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо. Там нет такой боевой составляющей. Там будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее», – сказал белорусский лидер.

Учения в Беларуси будут длиться неделю. А уже в октябре подразделения ОДКБ примет Кыргызстан.

Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ