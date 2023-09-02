|
Масштабные учения ОДКБ начались в Беларуси
02.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси стартовали масштабные учения ОДКБ. За неделю бойцы из пяти стран отработают взаимодействие подразделений, отточат тактику и слаженность структур. На открытии побывала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Их разделяют тысячи километров, но сегодня все они на одной земле. Контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России – всего две с половиной тысячи бойцов. Открыли учения в символичном месте – в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», который является напоминанием о боевых подвигах советских солдат. После возложения цветов и почетного марша – равнение на знамена.
«У нас официальный язык русский, так что никаких сложностей, никаких неприятностей у нас не происходит. Есть маленькие нюансы именно в организации. У нас проводится чуть по-другому. Но если в общем смотреть, все так же, как и у нас проводятся учения», – сказал командир роты войсковой части из Кыргызстана Чынгыз Хапаров.
Даже учениям нужны свои репетиции. За несколько дней товарищи уже успели познакомиться. Узнают традиции и менталитет друг друга. Так и на полигоне сработаться легче.
«Вчера был у Кыргызстана День единства, их праздник. Они сварили плов из баранины, всех накормили, сперва всех своих товарищей: Таджикистан, Россию, Беларусь, Армению, Казахстан – всех угостили, потом сами покушали. Относятся очень дружелюбно, очень хорошо. Им больше уважение», – рассказал представитель России Евгений Банников.
Вместе с военными учатся друг у друга органы внутренних дел, пограничники, медики, связисты. Отработают взаимодействие подразделений, отточат тактику и слаженность структур. Легенды учений в этом году обновили.
«Будут отработаны вопросы организации районного карантина. Считаем, что с учетом повышения рисков биологических угроз, тема очень актуальна, поэтому для решения этих задач привлекаем не только военных специалистов, но и специалистов от наших гражданских вузов», – рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Андрей Матиевич.
Ранее
«Чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу. Ничего подобного. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо. Там нет такой боевой составляющей. Там будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее», – сказал белорусский лидер.
Учения в Беларуси будут длиться неделю. А уже в октябре подразделения ОДКБ примет Кыргызстан.
Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю бойцы из пяти стран отработают взаимодействие подразделений, отточат тактику и слаженность структур.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)