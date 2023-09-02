ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В День белорусской письменности улицы Городка превратились в книжные развалы

02.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В День белорусской письменности улицы Городка превратились в книжные развалы
 Фото: МТРК «Мир»

Местечко Городок в Витебской области на несколько дней стало центром притяжения книголюбов. Там проходит День белорусской письменности.

В Городке проживают чуть больше 11 тысяч человек. К празднику на стенах зданий разместили муралы с цитатами классиков литературы, а улицы превратились в книжные развалы. Представлены тома разного жанра и на любой возраст. На фестивале можно даже создать свою книгу. Печатный станок XVII века ожил в руках мастеров.

«На таком же прессе печатал наш земляк Франциск Скорина. Мы решили изготовить такой же печатный пресс. У него уникальный механизм», – сказал печатник Олег Хвеженко.

Позже пройдет официальное открытие Дня письменности. Тогда же станут известны победители Национальной литературной премии.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фестивале можно даже создать свою книгу. Печатный станок XVII века ожил в руках мастеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Масштабные учения ОДКБ начались в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2023
Mir24.TV Belarus
02.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика