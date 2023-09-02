|
В День белорусской письменности улицы Городка превратились в книжные развалы
02.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Местечко Городок в Витебской области на несколько дней стало центром притяжения книголюбов. Там проходит День белорусской письменности.
«На таком же прессе печатал наш земляк Франциск Скорина. Мы решили изготовить такой же печатный пресс. У него уникальный механизм», – сказал печатник Олег Хвеженко.
Позже пройдет официальное открытие Дня письменности. Тогда же станут известны победители Национальной литературной премии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фестивале можно даже создать свою книгу. Печатный станок XVII века ожил в руках мастеров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)