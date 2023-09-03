На День белорусской письменности в Городке открыли памятник букварю

«Моя специальность направлена больше на историзм, я преподаватель истории будущий. Готовлюсь к обучению детей своему предмету. Я хочу быть подкованным», – отметил посетитель фестиваля Архип Дорожкин.

Книга из детства появилась в главном сквере города. Это букварь. Прототип белорусского, которому, по данным историков, 405 лет. Трехметровый бронзовый монумент – это дебютная работа студента Белорусской государственной академии искусств. Ему помогали другие студенты и местные жители.

«Первая книга с названием «Букварь» издавалась на старославянском, староцерковном языке. И она имело такой вот вид с мягким знаком и в этом шрифте. Я решил ничего не менять и использовать, как было в оригинале», – объяснил автор проекта Игорь Силка.

Эстафету книжного фестиваля перенял лауреат премии президента Беларуси «За духовное возрождение» Владимир Лиходедов. Проект совместный с Министерством информации. В нем и книги, и арт-объекты. Например, символы Беларуси. Зубр собран из деталей старинных печатных машин. Шерсть из букв типографского шрифта. А их там более тысячи.

«У меня самая крупная в мире коллекция почтовых открыток и старинных фотографий конца XIX – начала XX века. Поэтому на основе своей коллекции я издаю различные книги по истории Беларуси. Я всю жизнь собирал, существовали клубы коллекционеров всегда. Посещали блошиные рынки, между собой обменивались, что-то покупали», – поделился лауреат премии президента Беларуси «За духовное возрождение» Владимир Лиходедов.

Проект называется «Бацькаўшчына. В поисках утраченного». Так по крупицам автор восстанавливает белорусскую историю. Материалы искал по всему миру. Помогла общительность предков. Открытки писали и отправляли в разные страны. И изображения белорусских городов остались в архивах.

«С каждым годом День белорусской письменности становится все масштабнее, мы каждый год устанавливаем рекорды по количеству людей, посетивших праздничные мероприятия. Казалось бы, это праздник культурный и праздник слова, праздник печатного слова. Но, наверное, праздники со смыслом сейчас становятся более востребованы», – заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов.

Гашение марки «Городок» из серии «Города Беларуси» – это традиция фестиваля. Первый день праздника завершился торжественным открытием и награждением победителей республиканского конкурса «Национальная литературная премия».

По традиции День белорусской письменности проводится в городах, которые по праву считаются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания.