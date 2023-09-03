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На День белорусской письменности в Городке открыли памятник букварю
03.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В городе Городок стартовал юбилейный 30-й День белорусской письменности. Гости праздника увидели старинные мастер-классы и печатные новинки специально для молодежи, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Рисунки оживают, это дополненная реальность. Помогает приложение на телефоне. Запускаешь, наводишь на специальный символ, и картинки сходят со страниц прямо на ладонь. Внимание читателей обеспечено.
«Я и мой литературный персонаж Вухутик делаем все возможное, чтобы заинтересовать юных читателей. Например, в нашей книге есть буктрейлер – вот в этом QR-коде. В нашей книги еще есть ссылки по буктрейлерам, по которым можно создать своими руками интересную самоделку, которая понравилась Вухутику. Можно просканировать и телепортировать Вухутика прямо себе в гости по средствам рисунков», – рассказала автор детских книг Екатерина Хадасевич-Лисовая.
«Моя специальность направлена больше на историзм, я преподаватель истории будущий. Готовлюсь к обучению детей своему предмету. Я хочу быть подкованным», – отметил посетитель фестиваля Архип Дорожкин.
Книга из детства появилась в главном сквере города. Это букварь. Прототип белорусского, которому, по данным историков, 405 лет. Трехметровый бронзовый монумент – это дебютная работа студента Белорусской государственной академии искусств. Ему помогали другие студенты и местные жители.
«Первая книга с названием «Букварь» издавалась на старославянском, староцерковном языке. И она имело такой вот вид с мягким знаком и в этом шрифте. Я решил ничего не менять и использовать, как было в оригинале», – объяснил автор проекта Игорь Силка.
Эстафету книжного фестиваля перенял лауреат премии президента Беларуси «За духовное возрождение» Владимир Лиходедов. Проект совместный с Министерством информации. В нем и книги, и арт-объекты. Например, символы Беларуси. Зубр собран из деталей старинных печатных машин. Шерсть из букв типографского шрифта. А их там более тысячи.
Проект называется «Бацькаўшчына. В поисках утраченного». Так по крупицам автор восстанавливает белорусскую историю. Материалы искал по всему миру. Помогла общительность предков. Открытки писали и отправляли в разные страны. И изображения белорусских городов остались в архивах.
«С каждым годом День белорусской письменности становится все масштабнее, мы каждый год устанавливаем рекорды по количеству людей, посетивших праздничные мероприятия. Казалось бы, это праздник культурный и праздник слова, праздник печатного слова. Но, наверное, праздники со смыслом сейчас становятся более востребованы», – заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов.
Гашение марки «Городок» из серии «Города Беларуси» – это традиция фестиваля. Первый день праздника завершился торжественным открытием и награждением победителей республиканского конкурса «Национальная литературная премия».
По традиции День белорусской письменности проводится в городах, которые по праву считаются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания.
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Первый день праздника завершился торжественным открытием и награждением победителей республиканского конкурса «Национальная литературная премия».
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