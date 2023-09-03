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Секреты делегирования, ошибки продавцов на маркетплейсах и студент-предприниматель: новости бизнеса за 28 августа — 3 сентября 2023 года
03.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Конкурс для стартапов, налаживание бизнес-процессов и деньги на фитнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В мае этого года начался Стартап-марафон «Белагропромбанка». Недавно банк подвел итоги образовательного этапа конкурса и готов поделиться интересными фактами о командах-участниках и их движении в процессе марафона. Заместитель начальника Управления развития экосистемы банка Виктория Барисевич
Продажи на Wildberries и Ozon — главный тренд 2023 года в торговле. А вместе с этим растет и количество компаний-селлеров, которых проверяют налоговые органы Беларуси. Учредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова в преддверии конференции «МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2024: BIG START», которая пройдет 29 сентября 2023 года в Минске, рассказала «Про бизнес», как не допустить ошибку и на что в первую очередь обращают внимание при таких проверках. Читайте
Полезное для бизнеса
От качества процессов на производстве зависит и удовлетворенность потребителя, и доход бизнеса. Иногда кажется, что все в компании идеально, но если присмотреться получше, всегда можно найти, что изменить. Директор предприятия «БТВ-Агро» Роман Дубинка
Собственники бизнеса любят говорить о том, что люди вокруг безынициативные, работают плохо, найти нормальных работников в компанию трудно… А сами при этом замыкают все процессы и решения исключительно на себе, оставляя управленцам и линейным сотрудникам участь безропотных исполнителей. Довольно смешно, когда коллектив при такой системе управления называют «командой», но именно так представляют себе команду многие предприниматели. Генеральный директор ООО «Таймгруп Интернэшнл» Евгений Симоненко на очередной встрече Клуба Про бизнес объяснил, как это перебороть:
Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке —
Истории бизнеса
Вы знали, что на восстановление срубленного соснового леса уйдет от 25 до 40 лет, прежде чем деревья снова можно будет использовать для производства «деловой древесины»? Без грамотного подхода к лесовосстановлению существуют риски создать серьезные проблемы с экологией. Целеустремленный минский студент Ярослав Барнатович предлагает свое оригинальное решение: выращивание холодостойких сортов павлонии — дерева, которое активно применяется в сфере строительства в Азиатском регионе. «Про бизнес»
Мы привыкли считать, что спортивные тренировки — это сложно, больно и дорого, а за результатом стоит тренер, который должен строго контролировать все движения своего подопечного. Здесь нужна тренированая сила воли и запас терпения. Вполне возможно, что многих это отпугивает и не дает начать заниматься собой. Сертифицированный фитнес-тренер и создательница YouTube-канала «VVPROFITNESS» Вероника Василевич-Новицкая считает, что можно начать тренировки проще, и
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Секреты делегирования, ошибки продавцов на маркетплейсах и студент-предприниматель: новости бизнеса за 28 августа — 3 сентября 2023 года
Конкурс для стартапов, налаживание бизнес-процессов и деньги на фитнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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