Секреты делегирования, ошибки продавцов на маркетплейсах и студент-предприниматель: новости бизнеса за 28 августа — 3 сентября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Конкурс для стартапов, налаживание бизнес-процессов и деньги на фитнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В мае этого года начался Стартап-марафон «Белагропромбанка». Недавно банк подвел итоги образовательного этапа конкурса и готов поделиться интересными фактами о командах-участниках и их движении в процессе марафона. Заместитель начальника Управления развития экосистемы банка Виктория Барисевич рассказала о том, сколько команд поборется за призы конкурса, есть ли перспективы у представленных на конкурсе стартапов и что необходимо для успешной реализации бизнес-проекта.

Продажи на Wildberries и Ozon — главный тренд 2023 года в торговле. А вместе с этим растет и количество компаний-селлеров, которых проверяют налоговые органы Беларуси. Учредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова в преддверии конференции «МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2024: BIG START», которая пройдет 29 сентября 2023 года в Минске, рассказала «Про бизнес», как не допустить ошибку и на что в первую очередь обращают внимание при таких проверках. Читайте пять кейсов из практики.

Полезное для бизнеса

10 вредных советов для тех, кто планирует инвестировать в криптовалюту.

От качества процессов на производстве зависит и удовлетворенность потребителя, и доход бизнеса. Иногда кажется, что все в компании идеально, но если присмотреться получше, всегда можно найти, что изменить. Директор предприятия «БТВ-Агро» Роман Дубинка показал , как один недовольный клиент помог улучшить процессы и получить немалую экономию.

Собственники бизнеса любят говорить о том, что люди вокруг безынициативные, работают плохо, найти нормальных работников в компанию трудно… А сами при этом замыкают все процессы и решения исключительно на себе, оставляя управленцам и линейным сотрудникам участь безропотных исполнителей. Довольно смешно, когда коллектив при такой системе управления называют «командой», но именно так представляют себе команду многие предприниматели. Генеральный директор ООО «Таймгруп Интернэшнл» Евгений Симоненко на очередной встрече Клуба Про бизнес объяснил, как это перебороть: выйти на более высокий уровень передачи полномочий сотрудникам .

Банкротство китайского строительного гиганта, иски за бракованные беруши на $ 6 млрд и новый венчурный фонд от белоруса в Америке — собрали интересные мировые новости бизнеса за август.

Истории бизнеса

Вы знали, что на восстановление срубленного соснового леса уйдет от 25 до 40 лет, прежде чем деревья снова можно будет использовать для производства «деловой древесины»? Без грамотного подхода к лесовосстановлению существуют риски создать серьезные проблемы с экологией. Целеустремленный минский студент Ярослав Барнатович предлагает свое оригинальное решение: выращивание холодостойких сортов павлонии — дерева, которое активно применяется в сфере строительства в Азиатском регионе. «Про бизнес» поговорил с начинающим предпринимателем о преимуществах этого дерева, его коммерческом потенциале и планах парня на будущее.