|
Белорусские двигатели начали устанавливать на российские речные суда
03.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский металл плюс белорусское производство – с помощью такого тандема появились новые двигатели. Впервые крупный завод по производству двигателей в Минске выпустил продукцию для речных судов. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына оценила новинку.
Полторы минуты и базовая модель уходит с конвейера. Дальше двигатель ждут в экспериментальном цеху. Там добавляют дополнительные детали и узлы. Набор зависит от типа плавающего судна.
Несколько недель на стенде под максимальной нагрузкой. Здесь двигатель проходит заводские испытания. Проверяют мощность, экономические и экологические показатели.
Основные детали из серого чугуна, легированной стали и алюминия. Дополнительные из нержавеющей стали с добавлением титана. Это помогает избежать коррозии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский металл плюс белорусское производство – с помощью такого тандема появились новые двигатели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)