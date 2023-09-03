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Белорусские двигатели начали устанавливать на российские речные суда

03.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские двигатели начали устанавливать на российские речные суда
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский металл плюс белорусское производство – с помощью такого тандема появились новые двигатели. Впервые крупный завод по производству двигателей в Минске выпустил продукцию для речных судов. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына оценила новинку.

Поршень соединяют с шатуном – это сердце двигателя. Система заставляет детали взаимодействовать между собой. И так на этой линии собирают каждый мотор. А после устанавливают на сельхоз-, дорожной и лесной технике. На конвейере появился и особый экземпляр. Задача этого двигателя – обеспечить электропитанием судно во время стоянки. Он будет выпускаться в разных модификациях.

«Когда идет этап разработки судов, закладывается определенная модификация двигателя. В будущем тяжело уйти от этой модификации, так как требуется дополнительный большой комплекс испытаний. Поэтому проектные бюро закладывают как российского производства двигатели, так и белорусского», – отметил главный конструктор Михаил Клессо.

Полторы минуты и базовая модель уходит с конвейера. Дальше двигатель ждут в экспериментальном цеху. Там добавляют дополнительные детали и узлы. Набор зависит от типа плавающего судна.

«Мы добавили следующие узлы: насос забортной воды, водовоздушный теплообменник, топливные трубки с двойной стенкой, сдвоенный топливный фильтр с переключением, теплообменник вода-вода для охлаждения внутреннего контура двигателя», – перечислил ведущий инженер-конструктор Илья Фурс.

Несколько недель на стенде под максимальной нагрузкой. Здесь двигатель проходит заводские испытания. Проверяют мощность, экономические и экологические показатели.

«Это двигатель не как в автомобилях охлаждается радиатором, то есть воздухом окружающей среды, а охлаждается водой, которая подается из водоема. И должно хватать производительности насосов, теплообменника, чтобы двигатель не перегревался», – пояснил ведущий инженер-конструктор Дмитрий Телюк.

Основные детали из серого чугуна, легированной стали и алюминия. Дополнительные из нержавеющей стали с добавлением титана. Это помогает избежать коррозии.



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Теги: Минск
 
 
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Российский металл плюс белорусское производство – с помощью такого тандема появились новые двигатели.
 
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