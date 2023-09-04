Свыше тысячи машин выстроились в очередь на въезд в ЕС из Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше тысячи автомобилей стоят в очереди в пограничных пунктах пропуска на въезд из Беларуси в страны Евросоюза. Это связано с неритмичной работой контрольных служб принимающей стороны, говорится в сообщении белорусских пограничников.

«Очереди легковых авто фиксируются на въезд Литву и Польшу, грузовых – на всех направлениях», – подчеркнули в ведомстве.

Выезда в ЕС ожидают более 370 легковушек, больше всего машин стоят в пунктах пропуска «Брест» на границе с Польшей и «Каменный Лог» на границе с Литвой. При этом выезда в ЕС ожидают свыше 630 фур, больше всего в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» на границе с Литвой.

3 сентября в очереди на въезд в ЕС находились 620 «легковушек». Наибольшее скопление транспорта фиксировалось перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (320 авто).