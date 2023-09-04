Лукашенко поручил модернизировать свиноводческие комплексы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить объемы производства мяса свинины и модернизировать животноводческие комплексы поручил Александр Лукашенко. Президент Беларуси раскритиковал показатели в этой отрасли, передает «МИР 24».

Глава государства указал на статистику: выращивание свиней уменьшилось на 12%. Производство сократилось во всех регионах страны. Растет падеж животных. Стало больше убыточных организаций, которые занимаются свиноводством. Чтобы исправить ситуацию, президент потребовал взять на контроль технологическую и трудовую дисциплину, активизировать работу по селекции, усовершенствовать рецептуру кормов.

«Следует и ученым пошевелиться и оказать необходимую помощь. На территории страны работает БНБК, которая может сделать под ваши потребности все, что угодно. Договаривайтесь и берите самые лучшие комбикорма. Необходима также модернизация свиноводческих комплексов, почти 70% которых построено более 20 лет назад. Должна быть конкретная программа приведения в порядок этих комплексов по аналогии с молочно-товарными комплексами», – поставил задачу глава государства.

Еще одно поручение президента – обеспечить потребности внутреннего рынка.