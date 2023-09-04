ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поручил модернизировать свиноводческие комплексы

04.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил модернизировать свиноводческие комплексы
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Увеличить объемы производства мяса свинины и модернизировать животноводческие комплексы поручил Александр Лукашенко. Президент Беларуси раскритиковал показатели в этой отрасли, передает «МИР 24».

Глава государства указал на статистику: выращивание свиней уменьшилось на 12%. Производство сократилось во всех регионах страны. Растет падеж животных. Стало больше убыточных организаций, которые занимаются свиноводством. Чтобы исправить ситуацию, президент потребовал взять на контроль технологическую и трудовую дисциплину, активизировать работу по селекции, усовершенствовать рецептуру кормов.

«Следует и ученым пошевелиться и оказать необходимую помощь. На территории страны работает БНБК, которая может сделать под ваши потребности все, что угодно. Договаривайтесь и берите самые лучшие комбикорма. Необходима также модернизация свиноводческих комплексов, почти 70% которых построено более 20 лет назад. Должна быть конкретная программа приведения в порядок этих комплексов по аналогии с молочно-товарными комплексами», – поставил задачу глава государства.

Еще одно поручение президента – обеспечить потребности внутреннего рынка.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси потребовал взять на контроль технологическую и трудовую дисциплину, активизировать работу по селекции.
 
Новости дня
Новости разные
 
О чем пишут мировые СМИ: удар тайфуна «Хайкуй» и потоп на фестивале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2023
Mir24.TV Belarus
04.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика