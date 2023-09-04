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Лукашенко поручил модернизировать свиноводческие комплексы
04.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличить объемы производства мяса свинины и модернизировать животноводческие комплексы поручил Александр Лукашенко. Президент Беларуси раскритиковал показатели в этой отрасли, передает «МИР 24».
Глава государства указал на статистику: выращивание свиней уменьшилось на 12%. Производство сократилось во всех регионах страны. Растет падеж животных. Стало больше убыточных организаций, которые занимаются свиноводством. Чтобы исправить ситуацию, президент потребовал взять на контроль технологическую и трудовую дисциплину, активизировать работу по селекции, усовершенствовать рецептуру кормов.
Еще одно поручение президента – обеспечить потребности внутреннего рынка.
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Президент Беларуси потребовал взять на контроль технологическую и трудовую дисциплину, активизировать работу по селекции.
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