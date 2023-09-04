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О чем пишут мировые СМИ: удар тайфуна «Хайкуй» и потоп на фестивале
04.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 40 человек пострадали на острове Тайвань из-за тайфуна «Хайкуй». Около семи тысяч человек были эвакуированы, более 119 тысяч домохозяйств остались без электричества, сообщает
Около 70 тысяч человек оказались «в ловушке» на фестивале Burning Man. Проливные дожди затопили пустыню Невада, где он проходил, и превратили поверхность в глубокий слой густой грязи, сообщает
В городе Аркадаг в День знаний и студенческой молодежи открыли пять школ, девять детсадов и специализированный учебно-воспитательный комплекс. Комплекс включает дошкольное и школьное отделения на 320 и 720 мест соответственно, сообщает
Казахстан развивает сотрудничество в агросекторе с китайской провинцией Шаньдун. Первая партия казахстанского зерна объемом 1,3 тысяч тонн отправилась из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде, сообщает
В Гомеле (Беларусь) установят чугунную скульптуру рыси. Изделие стало подарком к 881-летию города, сообщает
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Более 40 человек пострадали на острове Тайвань от тайфуна «Хайкуй». Фестиваль в пустыне Невада оказался под угрозой срыва из-за дождей.
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