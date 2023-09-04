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О чем пишут мировые СМИ: удар тайфуна «Хайкуй» и потоп на фестивале

04.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 40 человек пострадали на острове Тайвань из-за тайфуна «Хайкуй». Около семи тысяч человек были эвакуированы, более 119 тысяч домохозяйств остались без электричества, сообщает The Guardian. «Хайкуй» стал первым тайфуном за четыре года, который вышел на сушу на острове и пересек центральную горную цепь. Военные мобилизовали солдат и технику, такую как транспортные средства-амфибии и надувные резиновые лодки, в тех районах Тайваня, где, как ожидалось, «Хайкуй» ударит особенно сильно.

Около 70 тысяч человек оказались «в ловушке» на фестивале Burning Man. Проливные дожди затопили пустыню Невада, где он проходил, и превратили поверхность в глубокий слой густой грязи, сообщает CNN. Местные власти временно запретили въезд и выезд из района, так как многие транспортные средства застревали в вязком месиве. Известно, что на фестивале скончался 40-летний мужчина, однако, по словам организаторов, его смерть не была связана с погодой. При этом ключевое событие Burning Man – сожжение фигуры человека – отменять не стали, но перенесли на более поздний срок.

В городе Аркадаг в День знаний и студенческой молодежи открыли пять школ, девять детсадов и специализированный учебно-воспитательный комплекс. Комплекс включает дошкольное и школьное отделения на 320 и 720 мест соответственно, сообщает Turkmenportal. Также в городе заработали Специализированная школа искусств имени Сахы Джепбарова и Детская школа искусств имени Шукура бахши. Каждое из этих учебных заведений рассчитано на 240 мест.

Казахстан развивает сотрудничество в агросекторе с китайской провинцией Шаньдун. Первая партия казахстанского зерна объемом 1,3 тысяч тонн отправилась из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде, сообщает «Казахстанская правда». В перспективе Казахстан планирует увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также наладить торговлю с КНР охлажденной мясной продукцией.

В Гомеле (Беларусь) установят чугунную скульптуру рыси. Изделие стало подарком к 881-летию города, сообщает БелТА. В высоту скульптура достигает двух метров, вес – 16 тонн. Рысь – символ города, она изображена на флаге и гербе областного центра. Ее планируют установить на въезде в Гомель с трассы М5. В настоящее время работы по изготовлению близки к завершению, обсуждается обустройство постамента и подсветка.



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Теги: Гомель
 
 
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Более 40 человек пострадали на острове Тайвань от тайфуна «Хайкуй». Фестиваль в пустыне Невада оказался под угрозой срыва из-за дождей.
 
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