О чем пишут мировые СМИ: удар тайфуна «Хайкуй» и потоп на фестивале

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 40 человек пострадали на острове Тайвань из-за тайфуна «Хайкуй». Около семи тысяч человек были эвакуированы, более 119 тысяч домохозяйств остались без электричества, сообщает The Guardian . «Хайкуй» стал первым тайфуном за четыре года, который вышел на сушу на острове и пересек центральную горную цепь. Военные мобилизовали солдат и технику, такую как транспортные средства-амфибии и надувные резиновые лодки, в тех районах Тайваня, где, как ожидалось, «Хайкуй» ударит особенно сильно.

Около 70 тысяч человек оказались «в ловушке» на фестивале Burning Man. Проливные дожди затопили пустыню Невада, где он проходил, и превратили поверхность в глубокий слой густой грязи, сообщает CNN . Местные власти временно запретили въезд и выезд из района, так как многие транспортные средства застревали в вязком месиве. Известно, что на фестивале скончался 40-летний мужчина, однако, по словам организаторов, его смерть не была связана с погодой. При этом ключевое событие Burning Man – сожжение фигуры человека – отменять не стали, но перенесли на более поздний срок.

В городе Аркадаг в День знаний и студенческой молодежи открыли пять школ, девять детсадов и специализированный учебно-воспитательный комплекс. Комплекс включает дошкольное и школьное отделения на 320 и 720 мест соответственно, сообщает Turkmenportal . Также в городе заработали Специализированная школа искусств имени Сахы Джепбарова и Детская школа искусств имени Шукура бахши. Каждое из этих учебных заведений рассчитано на 240 мест.

Казахстан развивает сотрудничество в агросекторе с китайской провинцией Шаньдун. Первая партия казахстанского зерна объемом 1,3 тысяч тонн отправилась из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде, сообщает «Казахстанская правда» . В перспективе Казахстан планирует увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также наладить торговлю с КНР охлажденной мясной продукцией.