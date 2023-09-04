Радио «МИР»-Беларусь провело праздничные эфиры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» отмечает юбилей – 30 лет в эфире. Первые программы выходили на волнах крупнейших радиостанций России. В настоящее время собственные студии работают уже и в Армении, Кыргызстане и Беларуси. Минская считается наиболее технологичной. Там установлены шесть «умных» камер, благодаря которым аудитория может не только слышать, но и видеть, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Мы побывали в студии Радио «МИР» в Минске. Нас пустили сюда буквально на пять минут, пока в эфире звучит музыкальная пауза. За пультом ди-джея и микрофоном готовится поздравлять слушателей с днем рождения Ирина Кленова. С минуты на минуту начнется ее авторская программа.

Праздничная тематика здесь звучит целый день. Ведущие утреннего шоу «Мировое утро» пообщались в эфире с Тамарой Вятской. Радиожурналист была одной из первых сотрудниц Радио «МИР» в Беларуси. Тогда в эфир выходила лишь одна программа. Вещали из студии в несколько квадратных метров.

«Очень была смешная у меня программа, она называлась «Ментальности». У нас же 135 национальностей в стране, и вот я начала в этой программе рассказывать про всех, кто имел отношение к СНГ, вот именно про эти национальности. И это было круто, поверьте мне! Вот так это начиналось, я была первым человеком, которого позвали на Радио «МИР», – рассказала радиожурналист Тамара Вятская.

«День рождения радио у нас происходит каждый день, потому что если представить 24 часа как небольшую жизнь, а это действительно жизнь для всей радиостанции, то утро и наше утреннее шоу – это детство и это как рождение. И сегодня этот день будет ну, может быть, чуть ярче, чуть звонче, чуть насыщеннее. Но, в принципе, в любой день, когда вы включите Радио «МИР», там будет маленький день рождения», – рассказал ведущий утреннего шоу «Мировое утро» с «Подъемной силой» на Радио «МИР» Алексей Клочков.

Сейчас студия Радио «МИР» в Беларуси преобразилась до неузнаваемости. Она считается одной из самых высокотехнологичных в стране. Здесь работают шесть «умных» камер. Они реагируют на голоса ведущих, сами снимают и монтируют трансляцию, а после шоу «Мировое утро» выходит на телеканале «МИР 24».

Что происходит в нашей студии, зрители могут видеть в режиме стрима на сайте. Трансляция доступна 24 часа в сутки. Сейчас новости, шоу и музыкальные подборки слушают жители 20 белорусских городов. Радио «МИР» постоянно расширяет географию вещания. Недавно оно стало доступно для жителей Молодечно. В столице его можно включить на частоте 107,1 FM.