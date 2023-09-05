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Атомный коллапс отработали в ходе учений на БелАЭС более 800 специалистов
05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Учения ОДКБ «Скала-2023» прошли в Островецком районе Беларуси. По легенде, на первом энергоблоке БелАЭС случилась авария: повреждены системы и коммуникации, воздух загрязнен, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
При ЧП срабатывает светозвуковая сигнализация. Лампочки на табло горят не хаотично. Это – шифр.
«По тому, какие табло сработали и как ведет себя оборудование, мы понимаем, что произошло», – отмечает начальник смены блока Андрей Трунов.
Если данные нейтронной мощности выше нормы, срабатывает автоматическая аварийная защита. Ее запуск кнопкой подтверждает ведущий инженер.
На учениях отрабатывают атомный коллапс – когда поломки случились на разных участках станции. На трубопроводе первого контура моделируют утечку. Дозиметрист измеряет фон. После этого становится понятно, сколько времени у команды на работу в зараженной точке.
«Ремонтный персонал подходит, разбирает, разбалчивает, скидывает фланец, меняет прокладку, осматривает поверхность, собирает», – поясняет начальник цеха централизованного ремонта Андрей Васильев.
В резервуарном парке – имитация пожара. Из-за удара молнии загорелось дизельное топливо. У спасателей есть буквально секунды. Огонь может мгновенно переброситься на соседний участок.
В это время население в трехкилометровой зоне от атомной станции эвакуируют. Деревня Бобровники – первая в очереди. В ней живут около ста человек. В санитарном пункте людей регистрируют и дают таблетку калий йодида для профилактики. В контрольно-распределительном пункте жителей уже ждут медики. Они измеряют дозу радиации. Если уровень превышен, отправляют в красную зону. Там же выдают чистую от «фона» одежду и отправляют в санитарный душ.
Свои навыки отработали больше 800 человек: спасатели, медики, сотрудники МВД и пограничных служб, рабочие атомной станции и местные жители. В тренировке участвовали и представители «Росатома». Они также помогали со строительством станции в Островце.
«Мы строим свою станцию и вводим ее в эксплуатацию по законодательству РФ. Это главный элемент, самый важный. Он связан с тем, что мы должны были изучить законодательство России, обеспечить надзор за строительством станции. При планировании и реагировании на ЧС очень важно
Первый энергоблок БелАЭС в работе.
Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ. Министерство по чрезвычайным ситуациям возглавляет координационный совет глав спасательных ведомств стран ОДКБ. 5 сентября учения «Скала-2023» продолжатся.
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На трубопроводе первого контура смоделировали утечку, а в резервуарном парке сымитировали пожар.
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