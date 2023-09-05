ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Атомный коллапс отработали в ходе учений на БелАЭС более 800 специалистов

05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Атомный коллапс отработали в ходе учений на БелАЭС более 800 специалистов
 Фото: МТРК «Мир»

Учения ОДКБ «Скала-2023» прошли в Островецком районе Беларуси. По легенде, на первом энергоблоке БелАЭС случилась авария: повреждены системы и коммуникации, воздух загрязнен, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

При ЧП срабатывает светозвуковая сигнализация. Лампочки на табло горят не хаотично. Это – шифр.

«По тому, какие табло сработали и как ведет себя оборудование, мы понимаем, что произошло», – отмечает начальник смены блока Андрей Трунов.

Если данные нейтронной мощности выше нормы, срабатывает автоматическая аварийная защита. Ее запуск кнопкой подтверждает ведущий инженер.

«Здесь где-то секунды, где-то минуты. Думаю, будем работать несколько часов. Наша задача – привести реакторную установку в холодное состояние», – говорит ведущий инженер по управлению реактором Ростислав Пырко.

На учениях отрабатывают атомный коллапс – когда поломки случились на разных участках станции. На трубопроводе первого контура моделируют утечку. Дозиметрист измеряет фон. После этого становится понятно, сколько времени у команды на работу в зараженной точке.

«Ремонтный персонал подходит, разбирает, разбалчивает, скидывает фланец, меняет прокладку, осматривает поверхность, собирает», – поясняет начальник цеха централизованного ремонта Андрей Васильев.

В резервуарном парке – имитация пожара. Из-за удара молнии загорелось дизельное топливо. У спасателей есть буквально секунды. Огонь может мгновенно переброситься на соседний участок.

В это время население в трехкилометровой зоне от атомной станции эвакуируют. Деревня Бобровники – первая в очереди. В ней живут около ста человек. В санитарном пункте людей регистрируют и дают таблетку калий йодида для профилактики. В контрольно-распределительном пункте жителей уже ждут медики. Они измеряют дозу радиации. Если уровень превышен, отправляют в красную зону. Там же выдают чистую от «фона» одежду и отправляют в санитарный душ.

«При такой аварии происходит комбинация факторов. В первую очередь, радиационный. Этот фактор убирается путем санитарной обработки. Как правило, в таких ситуациях бывают травмы различной степени тяжести», – отмечает начальник радиологической бригады Островецкой центральной районной клинической больницы Юрий Радюкевич.

Ученый рассказал, чем сброс воды с «Фукусимы» обернется для Тихого океана и России

Свои навыки отработали больше 800 человек: спасатели, медики, сотрудники МВД и пограничных служб, рабочие атомной станции и местные жители. В тренировке участвовали и представители «Росатома». Они также помогали со строительством станции в Островце.

«Мы строим свою станцию и вводим ее в эксплуатацию по законодательству РФ. Это главный элемент, самый важный. Он связан с тем, что мы должны были изучить законодательство России, обеспечить надзор за строительством станции. При планировании и реагировании на ЧС очень важно взаимодействовать с «Росатомом», потому что они на практике имеют большой опыт в реагировании на нештатные ситуации», – сказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Первый энергоблок БелАЭС в работе. Второй планируют ввести в эксплуатацию этой осенью.

Беларусь в этом году председательствует в ОДКБ. Министерство по чрезвычайным ситуациям возглавляет координационный совет глав спасательных ведомств стран ОДКБ. 5 сентября учения «Скала-2023» продолжатся.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трубопроводе первого контура смоделировали утечку, а в резервуарном парке сымитировали пожар.
 
Новости дня
Новости разные
 
Радио «МИР»-Беларусь провело праздничные эфиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика