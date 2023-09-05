Атомный коллапс отработали в ходе учений на БелАЭС более 800 специалистов

На учениях отрабатывают атомный коллапс – когда поломки случились на разных участках станции. На трубопроводе первого контура моделируют утечку. Дозиметрист измеряет фон. После этого становится понятно, сколько времени у команды на работу в зараженной точке.

«Ремонтный персонал подходит, разбирает, разбалчивает, скидывает фланец, меняет прокладку, осматривает поверхность, собирает», – поясняет начальник цеха централизованного ремонта Андрей Васильев.

В резервуарном парке – имитация пожара. Из-за удара молнии загорелось дизельное топливо. У спасателей есть буквально секунды. Огонь может мгновенно переброситься на соседний участок.

В это время население в трехкилометровой зоне от атомной станции эвакуируют. Деревня Бобровники – первая в очереди. В ней живут около ста человек. В санитарном пункте людей регистрируют и дают таблетку калий йодида для профилактики. В контрольно-распределительном пункте жителей уже ждут медики. Они измеряют дозу радиации. Если уровень превышен, отправляют в красную зону. Там же выдают чистую от «фона» одежду и отправляют в санитарный душ.

«При такой аварии происходит комбинация факторов. В первую очередь, радиационный. Этот фактор убирается путем санитарной обработки. Как правило, в таких ситуациях бывают травмы различной степени тяжести», – отмечает начальник радиологической бригады Островецкой центральной районной клинической больницы Юрий Радюкевич.

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