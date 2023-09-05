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Погода в СНГ: в горах под Алматы выпал снег, в Душанбе задержалась жара

05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в горах под Алматы выпал снег, в Душанбе задержалась жара
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плюс 23 и без осадков будет во вторник в Москве. Синоптики говорят, что такая погода положит начало классическому бабьему лету. В некоторых странах Содружества, несмотря на календарную осень, воздух прогреется до 30 градусов, передают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Алматинские горы припорошило снегом. Он охлаждает мегаполис, после захода солнца термометры показывают плюс 12. Днем на юге и западе Казахстана около 30. В остальных регионах дождливо и туманно.

Фермеры на востоке страны заготавливают сено на зиму. Его с каждым годом все меньше, говорят жители. Поля вытаптывает скот, который осенью пасется прямо на сенокосе. Опасения вызывают грозы: одна молния может уничтожить все труды. На востоке страны в огне уже сгорели 150 тонн корма.

«У нас есть и скважины, и молниеотводы, и расстояние между снопами. Все это дорого, но мы это делаем, чтобы сохранить сено, которое мы с таким трудом собрали», – говорит бригадир животноводства Ержан Раздыков.

Чем привлекают туристов в Грузии, если за окном ненастье?

Местные пожарные проводят профилактику и напоминают фермерам, как правильно и безопасно хранить сено. На крышах и под линиями электропередачи складывать нельзя, а технику нужно оборудовать огнетушителями и искрогасителями.

Таджикистан

Жара не покидает Душанбе. В столице Таджикистана во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем плюс 32, а к вечеру посвежеет до плюс 16 . В отдельных горных районах Таджикистана ожидается кратковременный дождь с грозами. Это не мешает аграриям собирать урожай. Уже поспели кукуруза и яблоки осенних сортов. Оценить качество и вкус злаков и плодов, выращенных в разных регионах республики, можно на специальных сельскохозяйственных выставках. Они проходят в Душанбе каждые выходные.

Беларусь

В Беларуси еще по-летнему тепло. Воздух прогрелся до плюс 25. Погода облачная, с прояснениями и без осадков.

В такие дни жители предпочитают прогулки по лесу. Сезон грибов и ягод продолжается. Любителям тихой охоты в МЧС напоминают: перед отправкой в лес нужно предупредить родственников о маршруте, взять с собой заряженный телефон. С начала года в лесах Беларуси потерялись десятки человек. Около 150 спасатели нашли. 11 погибли от обезвоживания и остановки сердца.



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