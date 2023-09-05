Погода в СНГ: в горах под Алматы выпал снег, в Душанбе задержалась жара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Плюс 23 и без осадков будет во вторник в Москве. Синоптики говорят, что такая погода положит начало классическому бабьему лету . В некоторых странах Содружества, несмотря на календарную осень, воздух прогреется до 30 градусов, передают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Алматинские горы припорошило снегом. Он охлаждает мегаполис, после захода солнца термометры показывают плюс 12. Днем на юге и западе Казахстана около 30. В остальных регионах дождливо и туманно.

Фермеры на востоке страны заготавливают сено на зиму. Его с каждым годом все меньше, говорят жители. Поля вытаптывает скот, который осенью пасется прямо на сенокосе. Опасения вызывают грозы: одна молния может уничтожить все труды. На востоке страны в огне уже сгорели 150 тонн корма.

«У нас есть и скважины, и молниеотводы, и расстояние между снопами. Все это дорого, но мы это делаем, чтобы сохранить сено, которое мы с таким трудом собрали», – говорит бригадир животноводства Ержан Раздыков.

Чем привлекают туристов в Грузии, если за окном ненастье?

