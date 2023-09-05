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Погода в СНГ: в горах под Алматы выпал снег, в Душанбе задержалась жара
05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Плюс 23 и без осадков будет во вторник в Москве. Синоптики говорят, что такая погода положит начало классическому
Казахстан
Алматинские горы припорошило снегом. Он охлаждает мегаполис, после захода солнца термометры показывают плюс 12. Днем на юге и западе Казахстана около 30. В остальных регионах дождливо и туманно.
Фермеры на востоке страны заготавливают сено на зиму. Его с каждым годом все меньше, говорят жители. Поля вытаптывает скот, который осенью пасется прямо на сенокосе. Опасения вызывают грозы: одна молния может уничтожить все труды. На востоке страны в огне уже сгорели 150 тонн корма.
Местные пожарные проводят профилактику и напоминают фермерам, как правильно и безопасно хранить сено. На крышах и под линиями электропередачи складывать нельзя, а технику нужно оборудовать огнетушителями и искрогасителями.
Таджикистан
Жара не покидает Душанбе. В столице Таджикистана во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем плюс 32, а к вечеру посвежеет до плюс 16 . В отдельных горных районах Таджикистана ожидается кратковременный дождь с грозами. Это не мешает аграриям собирать урожай. Уже поспели кукуруза и яблоки осенних сортов. Оценить качество и вкус злаков и плодов, выращенных в разных регионах республики, можно на специальных сельскохозяйственных выставках. Они проходят в Душанбе каждые выходные.
Беларусь
В Беларуси еще по-летнему тепло. Воздух прогрелся до плюс 25. Погода облачная, с прояснениями и без осадков.
В такие дни жители предпочитают прогулки по лесу.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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