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О чем пишут мировые СМИ: спасение Акрополя от туристов и выборы в Габоне

05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Греческий Акрополь впервые в истории ограничит количество посетителей. На достопримечательность будут допускать не более 20 тысяч человек в день, сообщает CNN. Сейчас Акрополь ежедневно посещает до 23 тысяч туристов, причем большинство предпочитает совершать экскурсии в утренние часы, что создает трудности для посетителей и персонала и может ухудшить состояние самого памятника. Новая система контроля за количеством туристов сейчас проходит тестирование. Ее планируют внедрить на постоянной основе в апреле 2024 года.

Генерал Брайс Олигуи Нгема, возглавивший государственный переворот в Габоне, принес присягу в качестве временного президента. Он пообещал организовать «свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы», но не назвал конкретных сроков, когда они будут проведены, сообщает The Guardian. Также в стране будет создана новая конституция. Бывший президент Али Бонго Ондимба был свергнут вскоре после победы на выборах – мятежники назвали результаты голосования сфальсифицированными.

В Атырау (Казахстан) прилетела стая краснокнижных фламинго. Птицы во время осеннего перелета в теплые края выбрали местом отдыха поля испарения рядом с местным нефтеперерабатывающим заводом, сообщает «Казахстанская правда». По словам экспертов, появление фламинго может указывать на улучшение экологической ситуации в районе: отсутствуют «факторы беспокойства» для птиц, наличествует корм (мелкие рачки). В 2021 году на полях испарения начали рекультивацию, в ходе которой удалили большой объем иловых отложений.

В Бишкеке состоится полумарафон. Мероприятие запланировано на 24 сентября, сообщает 24.kg. В полумарафоне примут участие спортсмены и любители бега из разных стран. Запланированы забеги на дистанции на 21 км 97 м, 10 тысяч и 3 тысячи метров, скандинавская ходьба на дистанции 10 и 3 тысячи метров. В организации полумарафона приняли участие мэрия Бишкека и Федерация легкой атлетики Кыргызстана.

В Беларуси планируют создать символ Дня народного единства, который отмечается 17 сентября. Это один из самых молодых праздников в стране, сообщает БелТА. В качестве возможных вариантов предложили образы кочующего аиста или зубров, тысячелетиями живущих в реликтовых лесах Беларуси, или же символ, связанный с новыми технологиями. Подготовка к празднику обсуждалась на форуме «Беларусь единая», который состоялся в Молодечно.



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В Греции впервые ограничат количество туристов, посещающих Акрополь. Временный президент Габона принес присягу и обещал честные выборы.
 
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