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О чем пишут мировые СМИ: спасение Акрополя от туристов и выборы в Габоне
05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Греческий Акрополь впервые в истории ограничит количество посетителей. На достопримечательность будут допускать не более 20 тысяч человек в день, сообщает
Генерал Брайс Олигуи Нгема, возглавивший государственный переворот в Габоне, принес присягу в качестве временного президента. Он пообещал организовать «свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы», но не назвал конкретных сроков, когда они будут проведены, сообщает
В Атырау (Казахстан) прилетела стая краснокнижных фламинго. Птицы во время осеннего перелета в теплые края выбрали местом отдыха поля испарения рядом с местным нефтеперерабатывающим заводом, сообщает
В Бишкеке состоится полумарафон. Мероприятие запланировано на 24 сентября, сообщает
В Беларуси планируют создать символ Дня народного единства, который отмечается 17 сентября. Это один из самых молодых праздников в стране, сообщает
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В Греции впервые ограничат количество туристов, посещающих Акрополь. Временный президент Габона принес присягу и обещал честные выборы.
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