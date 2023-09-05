О чем пишут мировые СМИ: спасение Акрополя от туристов и выборы в Габоне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Греческий Акрополь впервые в истории ограничит количество посетителей. На достопримечательность будут допускать не более 20 тысяч человек в день, сообщает CNN . Сейчас Акрополь ежедневно посещает до 23 тысяч туристов, причем большинство предпочитает совершать экскурсии в утренние часы, что создает трудности для посетителей и персонала и может ухудшить состояние самого памятника. Новая система контроля за количеством туристов сейчас проходит тестирование. Ее планируют внедрить на постоянной основе в апреле 2024 года.

Генерал Брайс Олигуи Нгема, возглавивший государственный переворот в Габоне, принес присягу в качестве временного президента. Он пообещал организовать «свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы», но не назвал конкретных сроков, когда они будут проведены, сообщает The Guardian . Также в стране будет создана новая конституция. Бывший президент Али Бонго Ондимба был свергнут вскоре после победы на выборах – мятежники назвали результаты голосования сфальсифицированными.

В Атырау (Казахстан) прилетела стая краснокнижных фламинго. Птицы во время осеннего перелета в теплые края выбрали местом отдыха поля испарения рядом с местным нефтеперерабатывающим заводом, сообщает «Казахстанская правда» . По словам экспертов, появление фламинго может указывать на улучшение экологической ситуации в районе: отсутствуют «факторы беспокойства» для птиц, наличествует корм (мелкие рачки). В 2021 году на полях испарения начали рекультивацию, в ходе которой удалили большой объем иловых отложений.

В Бишкеке состоится полумарафон. Мероприятие запланировано на 24 сентября, сообщает 24.kg. В полумарафоне примут участие спортсмены и любители бега из разных стран. Запланированы забеги на дистанции на 21 км 97 м, 10 тысяч и 3 тысячи метров, скандинавская ходьба на дистанции 10 и 3 тысячи метров. В организации полумарафона приняли участие мэрия Бишкека и Федерация легкой атлетики Кыргызстана.