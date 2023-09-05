Лукашенко: У Беларуси и Узбекистана общий курс на миролюбие и дружбу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларуси интересен опыт Узбекистана в проведении электоральных кампаний. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает «МИР 24».

Парламентарии Узбекистана находятся в Беларуси с визитом. Президент отметил: гости приехали в год 30-летия установления дипломатических отношений Минска и Ташкента. Уровень сотрудничества между странами Александр Лукашенко охарактеризовал как высокий и сделал акцент на взаимную поддержку на международной арене.

«Немало сделано. Но, я думаю, что есть куда стремиться. В это непростое время, когда мы находимся в международных отношениях на изломе, мы очень тесно сотрудничаем в международных организациях, особенно региональных – ЕАЭС. Спасибо за ШОС. Вы всегда нас поддерживали и поддерживаете. Мы вас всегда будем поддерживать. Потому что ваш курс на миролюбие, на дружественное отношение с соседями и другими странами – это и наш курс», – отметил Лукашенко.