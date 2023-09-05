|
Лукашенко: У Беларуси и Узбекистана общий курс на миролюбие и дружбу
05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларуси интересен опыт Узбекистана в проведении электоральных кампаний. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает «МИР 24».
Парламентарии Узбекистана находятся в Беларуси с визитом. Президент отметил: гости приехали в год 30-летия установления дипломатических отношений Минска и Ташкента. Уровень сотрудничества между странами Александр Лукашенко охарактеризовал как высокий и сделал акцент на взаимную поддержку на международной арене.
В прошлом году товарооборот Беларуси и Узбекистана превысил полмиллиарда долларов. Рост почти на 60%.
Накануне в Минске стартовал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел в Минске встречу с главой верхней палаты парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)