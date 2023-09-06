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Лукашенко предложил Узбекистану расширять промышленную кооперацию
06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова поделиться своими технологиями с Узбекистаном, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса
Президент отметил, что успех страны демонстрируют в торговле. Оборот в этом году вырос на 60% и превысил полмиллиарда долларов. В дальнейшем улучшит показатели совместный бизнес-форум, который проходит в Минске. Лукашенко добавил, что гости приехали в год 30-летия дипломатических отношений между Беларусью и Узбекистаном, и отметил не только крепкое сотрудничество Минска и Ташкента, но и взаимную поддержку на мировой арене.
«Мы очень тесно сотрудничаем в международных организациях, особенно региональных – ЕАЭС. Спасибо за ШОС. Вы всегда нас поддерживали и поддерживаете. Мы вас всегда будем поддерживать. Потому что ваш курс – на миролюбие, на дружественное отношение с соседями и другими странами – это и наш курс», – отметил Лукашенко.
Президент также заявил, что Беларуси интересен опыт Узбекистана в проведении электоральной кампании.
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Президент Беларуси в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой заявил, что Минск готов перенести свои технологии в Узбекистан.
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