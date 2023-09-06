Лукашенко предложил Узбекистану расширять промышленную кооперацию

Президент отметил, что успех страны демонстрируют в торговле. Оборот в этом году вырос на 60% и превысил полмиллиарда долларов. В дальнейшем улучшит показатели совместный бизнес-форум, который проходит в Минске. Лукашенко добавил, что гости приехали в год 30-летия дипломатических отношений между Беларусью и Узбекистаном, и отметил не только крепкое сотрудничество Минска и Ташкента, но и взаимную поддержку на мировой арене.

«Мы очень тесно сотрудничаем в международных организациях, особенно региональных – ЕАЭС. Спасибо за ШОС. Вы всегда нас поддерживали и поддерживаете. Мы вас всегда будем поддерживать. Потому что ваш курс – на миролюбие, на дружественное отношение с соседями и другими странами – это и наш курс», – отметил Лукашенко.

Президент также заявил, что Беларуси интересен опыт Узбекистана в проведении электоральной кампании.