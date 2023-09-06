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Лукашенко предложил Узбекистану расширять промышленную кооперацию

06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил Узбекистану расширять промышленную кооперацию
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь готова поделиться своими технологиями с Узбекистаном, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Президент предложил вместе создавать промышленные кооперации, передает «МИР 24».

«Я бы очень хотел, чтобы мы перешли к региональному сотрудничеству (как с Российской Федерацией, опыт уже есть), основой которого является экономика. Для нас это важно, для Узбекистана – еще важнее с точки зрения технологий. Начиная уже не с простой торговли, а с кооперации предприятий, переноса наших технологий в Узбекистан. Для вас это было бы очень интересно. Мы готовы в этом направлении абсолютно открыто работать», – сказал Лукашенко.

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Президент отметил, что успех страны демонстрируют в торговле. Оборот в этом году вырос на 60% и превысил полмиллиарда долларов. В дальнейшем улучшит показатели совместный бизнес-форум, который проходит в Минске. Лукашенко добавил, что гости приехали в год 30-летия дипломатических отношений между Беларусью и Узбекистаном, и отметил не только крепкое сотрудничество Минска и Ташкента, но и взаимную поддержку на мировой арене.

«Мы очень тесно сотрудничаем в международных организациях, особенно региональных – ЕАЭС. Спасибо за ШОС. Вы всегда нас поддерживали и поддерживаете. Мы вас всегда будем поддерживать. Потому что ваш курс – на миролюбие, на дружественное отношение с соседями и другими странами – это и наш курс», – отметил Лукашенко.

Президент также заявил, что Беларуси интересен опыт Узбекистана в проведении электоральной кампании.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой заявил, что Минск готов перенести свои технологии в Узбекистан.
 
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