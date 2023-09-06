О чем пишут мировые СМИ: циклон в Бразилии и новый тренер футбольной сборной Испании

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки человек погибли в результате циклона на юге Бразилии. Погодный катаклизм стал самым смертоносным в истории штата Риу-Гранди-ду-Сул, сообщает France 24 . Губернатор Эдуардо Лейте заявил, что удар стихии привел к смерти 21 человека. За 24 часа в регионе выпало более 300 мм осадков, что вызвало наводнения и оползни. Разлившаяся река затопила 85% территории Мукума – небольшого города с населением около 5000 человек. Позднее в нем нашли 15 тел. Местные власти отметили, что число погибших может возрасти, так как есть пропавшие без вести.

Тренером женской команды по футболу в Испании впервые назначена женщина. Предыдущий наставник Хорхе Вильда был уволен на фоне продолжающегося скандала с главой Королевской футбольной федерации Луисом Рубиалесом, сообщает CNN . Монтсе Томе ранее была помощником тренера, ее дебютный матч в новой должности состоится 22 сентября против Швеции. Вильда был тренером национальной команды с 2015 года, однако не пользовался популярностью у игроков.

Кыргызстан начал сам печатать свои паспорта. Ранее документы изготавливались только за границей, сообщает 24.kg . Печать производится в государственной типографии, для которой закупили современное оборудование. Ранее страна заказывала в среднем до полутора миллионов паспортов и ID-карт для граждан в год. Встречались случаи подделки документов. Отныне будет применяться многозначная система защиты, и процесс изготовления паспортов будет полностью под контролем государства.

В Астане стартовал VI фестиваль национальных видов спорта. Он продлится пять дней, сообщает TengriNews . Более 1300 участников будут состязаться в 11 видах спорта. Важным событием станет республиканский конный марафон. 20 команд всадников из разных регионов страны пройдут расстояние в 1300 километров из столицы до Туркестана. Им предстоит преодолеть исторические степные маршруты; организаторы отметили, что подобные мероприятия не только популяризируют спорт, но и помогают развивать экотуризм.