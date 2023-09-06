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О чем пишут мировые СМИ: циклон в Бразилии и новый тренер футбольной сборной Испании

06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки человек погибли в результате циклона на юге Бразилии. Погодный катаклизм стал самым смертоносным в истории штата Риу-Гранди-ду-Сул, сообщает France 24. Губернатор Эдуардо Лейте заявил, что удар стихии привел к смерти 21 человека. За 24 часа в регионе выпало более 300 мм осадков, что вызвало наводнения и оползни. Разлившаяся река затопила 85% территории Мукума – небольшого города с населением около 5000 человек. Позднее в нем нашли 15 тел. Местные власти отметили, что число погибших может возрасти, так как есть пропавшие без вести.

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Теги: Минск
 
 
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Более 20 человек погибли в Бразилии из-за наводнений, вызванных мощным циклоном. Тренером женской команды по футболу в Испании впервые стала женщина.
 
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