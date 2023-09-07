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Погода в СНГ: в Казахстане анонсировали заморозки, в Беларуси задержалось тепло
07.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность, без осадков и плюс 17 будет
Казахстан
Дожди с грозами, туманы, град и мокрый снег. Почти по всему Казахстану ожидается ненастье, объявлено штормовое предупреждение. Ночью в шести регионах ожидаются заморозки до минус 1. Зимние пейзажи в сентябре уже увидели некоторые алматинцы. Команду опытных альпинистов снег застал в походе. На высоте примерно 4 тысячи метров выпало около 15 сантиметров. Картина суровая, но синоптики отмечают, что все растает за неделю, в среднегорье – плюс 18.
Кыргызстан
Осень не спешит приходить в Кыргызстан. В Бишкеке плюс 28, солнечно и без осадков. Сезон походов продолжается. Самые популярные пешие туры в ущелье Алтын-Арашан в Иссык-Кульской области. Если пройти по горной тропе больше десяти километров, можно добраться до целебных источников. Туристов привлекают живописные пейзажи и чистый воздух.
Армения
В отдельных регионах Армении в четверг ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами возможен туман. В Ереване плюс 33, но начинается постепенное понижение температуры. Синоптики ждут бабье лето, обещают, что весь сентябрь будет теплее обычного на один-два градуса. Купальный сезон в столице не закрывается, огромным спросом пользуются бассейны.
Беларусь
На юго-западе Беларуси воздух прогреется до плюс 25. В столице на несколько градусов прохладнее. Переменная облачность без осадков ожидается в восточной части страны. В некоторых районах Витебской области возможны кратковременные дожди.
Жители Гродненской области заметили аномальное явление. Там второй раз за сезон начали цвести яблони. Агрономы объясняют это резким потеплением после холодов. Распустились бутоны, заложенные на следующий год.
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