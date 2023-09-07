ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: в Казахстане анонсировали заморозки, в Беларуси задержалось тепло

07.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане анонсировали заморозки, в Беларуси задержалось тепло
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переменная облачность, без осадков и плюс 17 будет в четверг в Москве. В некоторых районах Казахстана уже ожидаются заморозки. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Дожди с грозами, туманы, град и мокрый снег. Почти по всему Казахстану ожидается ненастье, объявлено штормовое предупреждение. Ночью в шести регионах ожидаются заморозки до минус 1. Зимние пейзажи в сентябре уже увидели некоторые алматинцы. Команду опытных альпинистов снег застал в походе. На высоте примерно 4 тысячи метров выпало около 15 сантиметров. Картина суровая, но синоптики отмечают, что все растает за неделю, в среднегорье – плюс 18.

Кыргызстан

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?

Рекомендации врача

Осень не спешит приходить в Кыргызстан. В Бишкеке плюс 28, солнечно и без осадков. Сезон походов продолжается. Самые популярные пешие туры в ущелье Алтын-Арашан в Иссык-Кульской области. Если пройти по горной тропе больше десяти километров, можно добраться до целебных источников. Туристов привлекают живописные пейзажи и чистый воздух.

Армения

В отдельных регионах Армении в четверг ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами возможен туман. В Ереване плюс 33, но начинается постепенное понижение температуры. Синоптики ждут бабье лето, обещают, что весь сентябрь будет теплее обычного на один-два градуса. Купальный сезон в столице не закрывается, огромным спросом пользуются бассейны.

Беларусь

На юго-западе Беларуси воздух прогреется до плюс 25. В столице на несколько градусов прохладнее. Переменная облачность без осадков ожидается в восточной части страны. В некоторых районах Витебской области возможны кратковременные дожди.

Жители Гродненской области заметили аномальное явление. Там второй раз за сезон начали цвести яблони. Агрономы объясняют это резким потеплением после холодов. Распустились бутоны, заложенные на следующий год.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Учения ОДКБ успешно прошли на территории Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2023
Mir24.TV Belarus
07.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика