Легенда футбола Луиш Фигу стал официальным лицом Betera

Источник материала: ProBusiness

Компания Betera , лидер индустрии гемблинга Беларуси, объявила о заключении партнерства с легендой футбола — Луишем Фигу. Один из величайших игроков мира стал официальным амбассадором бренда.

Своим мастерством и преданностью спорту Луиш Фигу завоевал сердца футбольных болельщиков по всему миру. За свою карьеру он успешно выступал за такие клубы, как "Спортинг", "Барселона", "Реал" и "Интер". Фигу четырежды становился чемпионом Испании, столько же — Италии, а также одерживал победу в Лиге чемпионов. Шесть раз его признавали лучшим футболистом Португалии. Также он становился обладателем “Золотого мяча” и награды “Игрок года ФИФА". Футбольный путь легенды увековечен в списке "ФИФА 100".

— Betera сотрудничает с лидерами, которые не боятся идти за своей мечтой! Луиш Фигу – один из лучших футболистов современности, настоящий чемпион, отличающийся особенным профессионализмом и стремлением побеждать, умел брать на себя ответственность в сложных ситуациях на футбольном поле и переворачивать исход встречи, всегда был примером за пределами стадиона. Нам близки эти ценности, поэтому партнерство будет уникальным как с точки зрения масштаба личности в спорте №1 во всем мире, так и запланированных активностей для поклонников футбола в Беларуси, — говорит исполнительный директор компании Betera, Михаил Герасимович.

Легендарный футболист будет выступать в роли амбассадора бренда на протяжении двух лет, делясь своей уверенностью и страстью к победам с игроками Betera.

— Ола, друзья! За время моей футбольной карьеры я играл в составе лучших европейских клубов и выиграл множество трофеев. И теперь я стал частью еще одной замечательной команды — Betera. Желаю вам ярких побед и большой удачи! — отметил Луиш Фигу.

Компания Betera активно расширяет свое портфолио партнеров среди лидеров мирового футбола и укрепляет позиции в спортивном сообществе. Ранее, в марте 2023 года, Betera стала официальным беттинг-партнером "Ювентуса". Также компания сотрудничает с федерациями футбола, хоккея, гандбола Беларуси, национальными сборными по этим видам спорта и спортивными клубами.