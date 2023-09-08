ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

11 сентября состоится онлайн-дебрифинг конкурса «Молодые креаторы»

08.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

11 сентября состоится онлайн-дебрифинг конкурса «Молодые креаторы»

Конкурс «Молодые креаторы» приглашает креативных молодых людей продемонстрировать свой креативный потенциал в индустрии рекламы и коммуникаций.

Участники Конкурса «Молодые креаторы» 2023 войдут в рейтинг Young Creators 2023. Партнером рейтинга выступает МТБанк, который с момента основания поддерживает инновационные благотворительные и спонсорские программы.

Для участия в Конкурсе предлагается разработать креативные проекты по заданному Брифу от МТБанка в одной или нескольких номинациях: имидж бренда, коммуникации в новых медиа и маркетинг.

11 сентября состоится онлайн-дебрифинг Конкурса «Молодые креаторы». Встреча пройдет в формате онлайн-конференции в Zoom c Председателем жюри Конкурса — Виолеттой Езерской, СМО, МТБанк. На онлайн-встрече соберутся яркие и креативные молодые люди, которые планируют принять участие в Конкурсе и продемонстрировать свои творческие и профессиональные способности. Участники встречи смогут узнать дополнительную информацию о Брифе от первого лица маркетинга МТБанка и задать интересующие вопросы.

Для участия в онлайн-дебрифинге необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса «Молодые креаторы».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс «Молодые креаторы»приглашает креативных молодых людей продемонстрировать свой креативный потенциал в индустрии рекламы и коммуникаций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые места массового убийства мирных жителей времен Великой Отечественной нашли под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2023
Mir24.TV Belarus
08.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика