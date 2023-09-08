Источник материала: ProBusiness





Конкурс «Молодые креаторы» приглашает креативных молодых людей продемонстрировать свой креативный потенциал в индустрии рекламы и коммуникаций.

Участники Конкурса «Молодые креаторы» 2023 войдут в рейтинг Young Creators 2023. Партнером рейтинга выступает МТБанк , который с момента основания поддерживает инновационные благотворительные и спонсорские программы.

Для участия в Конкурсе предлагается разработать креативные проекты по заданному Брифу от МТБанка в одной или нескольких номинациях: имидж бренда, коммуникации в новых медиа и маркетинг.

11 сентября состоится онлайн-дебрифинг Конкурса «Молодые креаторы». Встреча пройдет в формате онлайн-конференции в Zoom c Председателем жюри Конкурса — Виолеттой Езерской, СМО, МТБанк. На онлайн-встрече соберутся яркие и креативные молодые люди, которые планируют принять участие в Конкурсе и продемонстрировать свои творческие и профессиональные способности. Участники встречи смогут узнать дополнительную информацию о Брифе от первого лица маркетинга МТБанка и задать интересующие вопросы.