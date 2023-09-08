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11 сентября состоится онлайн-дебрифинг конкурса «Молодые креаторы»
08.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Конкурс
Участники Конкурса «Молодые креаторы» 2023 войдут в рейтинг Young Creators 2023. Партнером рейтинга выступает
Для участия в Конкурсе предлагается разработать креативные проекты по заданному
11 сентября состоится онлайн-дебрифинг Конкурса «Молодые креаторы». Встреча пройдет в формате онлайн-конференции в Zoom c Председателем жюри Конкурса — Виолеттой Езерской, СМО, МТБанк. На онлайн-встрече соберутся яркие и креативные молодые люди, которые планируют принять участие в Конкурсе и продемонстрировать свои творческие и профессиональные способности. Участники встречи смогут узнать дополнительную информацию о
Для участия в онлайн-дебрифинге необходимо зарегистрироваться
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Конкурс «Молодые креаторы»приглашает креативных молодых людей продемонстрировать свой креативный потенциал в индустрии рекламы и коммуникаций.
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