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Новые места массового убийства мирных жителей времен Великой Отечественной нашли под Минском
08.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Под Минском найдены новые места массового убийства и захоронений мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны. Во время работы на участке обнаружили останки, личные вещи погибших, а также пули и гильзы оружия вермахта. В Беларуси продолжается
Расчески, пряжки, пуговицы и даже флакон духов. Это значит, что среди погибших были мирные жители. Первую яму-могилу обнаружили в августе – 10 метров в длину и пять в ширину, а потом еще две. Открыт пока только верхний слой. Частично просматриваются останки не менее 30 человек в каждой. Сколько жертв под ними —неизвестно.
В ямах-могилах во время раскопок нашли останки двух военнослужащих. Из Узбекистана и России. Их определили по кулонам. Сведения передали на родину погибших.
На месте работают специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Без них не проводят ни одни раскопки в стране.
«Надо докопаться в прямом и переносном смысле до конца и дать окончательную государственную оценку этому ужасному преступлению против нашей страны и против нашего народа», – сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
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Во время работы на участке обнаружили останки, личные вещи погибших, а также пули и гильзы оружия вермахта.
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