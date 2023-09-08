Новые места массового убийства мирных жителей времен Великой Отечественной нашли под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Под Минском найдены новые места массового убийства и захоронений мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны. Во время работы на участке обнаружили останки, личные вещи погибших, а также пули и гильзы оружия вермахта. В Беларуси продолжается расследование уголовного дела о геноциде , сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Расчески, пряжки, пуговицы и даже флакон духов. Это значит, что среди погибших были мирные жители. Первую яму-могилу обнаружили в августе – 10 метров в длину и пять в ширину, а потом еще две. Открыт пока только верхний слой. Частично просматриваются останки не менее 30 человек в каждой. Сколько жертв под ними —неизвестно.



Масштабы территории и рельеф местности затрудняли поиски. Помогла разработка Белорусского государственного университета. Специальный квадрокоптер провел инфракрасное сканирование земли.

«Больше года опять проводились поисковые работы. Здесь сотни шквов было в этом лесу сделано, но безрезультатно. И только применение нового программного комплекса белорусских ученых позволило с точностью буквально до сантиметров определить вот те места, которые сейчас мы смотрим», – сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

В ямах-могилах во время раскопок нашли останки двух военнослужащих. Из Узбекистана и России. Их определили по кулонам. Сведения передали на родину погибших.

«Министерством обороны Республики Беларусь проводится многоплановая работа в плане недопущения именно фальсификации исторической правды. И флагманом в этой работе у нас выступают 52-й отдельный специализированный поисковый батальон вооруженных сил. Это уникальное подразделение, которое уже на протяжении 27 лет занимается данной работой», – отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

На месте работают специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Без них не проводят ни одни раскопки в стране.

«Надо докопаться в прямом и переносном смысле до конца и дать окончательную государственную оценку этому ужасному преступлению против нашей страны и против нашего народа», – сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.



Параллельно в стране увековечивают память защитников Отечества и жертв войны, устанавливают мемориалы. Работа по поиску новых захоронений и жертв Великой Отечественной в Беларуси ведется каждый день.