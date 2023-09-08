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О чем пишут мировые СМИ: «библейский шторм» в Греции и годовщина смерти Елизаветы II
08.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Число погибших в результате «библейского шторма» в Греции возросло до шести. Четырехдневные ливни обрушились на центральный регион Фессалия, сообщает
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В Греции во время сильного шторма погибли шесть человек. В Великобритании почтили память королевы Елизаветы II.
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