О чем пишут мировые СМИ: «библейский шторм» в Греции и годовщина смерти Елизаветы II

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число погибших в результате «библейского шторма» в Греции возросло до шести. Четырехдневные ливни обрушились на центральный регион Фессалия, сообщает The Guardian . Шторм также затронул и другие регионы страны, а также Болгарию и Турцию. Последствиями стихии стали наводнения, оползни, обрушения дорог и мостов, проблемы с водоснабжением. Местные власти разослали экстренные оповещения жителям Фессалии, запретив поездки до тех пор, пока не спадет вода. Аварийные службы спасали людей с помощью шлюпок и вертолета, также были задействованы водолазы.

Король Великобритании Карл III почтил память своей матери королевы Елизаветы II, которая скончалась ровно год назад. Он выпустил обращение, где указал, что «мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь и преданную службу», сообщает The Independent . Текст сопровождался парадной фотографией королевы, сделанной в 1968 году. Ожидается, что нынешний монарх и королева Камилла не будут посещать публичные мероприятия 8 сентября и проведут этот день «тихо и уединенно» в поместье Балморал. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также отдал дань уважения королеве и вспомнил, что при первой встрече был поражен ее «мудростью, невероятной теплотой и грацией».

С начала 2023 года в зоопарке Алматы появились на свет почти сто детенышей редких животных. Один из них – крошечный бегемот по кличке Глория, сообщает «Казахстанская правда» . Ее рождения ждали почти пять лет. Всего в зоопарке проживают 3 900 особей более 370 видов животных. В 2023 году в зоопарк доставили зубров, шимпанзе, снежного барса, амурского тигра и белую медведицу. В будущем руководство планирует пополнить список обитателей такими видами, как японский журавль, гепард, дрофа, красная панда.

У жителей Кыргызстана появилась возможность пользоваться всеми госуслугами в онлайн-формате. В Минцифры объявили о реализации пилотного проекта, направленного на расширение доступности цифровых государственных и муниципальных услуг, сообщает «Вечерний Бишкек» . Проект продлится до 30 апреля 2024 года. Для получения услуг в онлайн-формате гражданам следует получить облачную электронную подпись. Она выдается в Центрах обслуживания населения.