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О чем пишут мировые СМИ: «библейский шторм» в Греции и годовщина смерти Елизаветы II

08.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число погибших в результате «библейского шторма» в Греции возросло до шести. Четырехдневные ливни обрушились на центральный регион Фессалия, сообщает The Guardian. Шторм также затронул и другие регионы страны, а также Болгарию и Турцию. Последствиями стихии стали наводнения, оползни, обрушения дорог и мостов, проблемы с водоснабжением. Местные власти разослали экстренные оповещения жителям Фессалии, запретив поездки до тех пор, пока не спадет вода. Аварийные службы спасали людей с помощью шлюпок и вертолета, также были задействованы водолазы.

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В Греции во время сильного шторма погибли шесть человек. В Великобритании почтили память королевы Елизаветы II.
 
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