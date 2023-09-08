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Первые десятки тысяч тонн картофеля нового урожая собрали в Беларуси

08.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые десятки тысяч тонн картофеля нового урожая собрали в Беларуси
 МТРК «Мир»

В Беларуси собрали уже 80 тысяч тонн картофеля. Погода помогает аграриям. По прогнозам – урожайность лучше, чем в прошлом году, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

С 7 утра машина привозит с полей и выгружает каждые полчаса 10 тонн корнеплодов. До конца сентября этот конвейер будет работать без остановок. Мелкий картофель на семена, крупный на реализацию и хранение.

«Население в основном просит «Королеву Анну», есть «Родрига». «Бриз», «Скарб» хорошо себя зарекомендовали. У нас много торфяных почв. Они хорошо себя зарекомендовали на торфяных почвах», – рассказал глава фермерского хозяйства Юрий Лойко.

В стране зарегистрировано 170 сортов картофеля. Из них 60 белорусских. Своя бульба занимает больше половины всех площадей. Каждый год ученые представляют новинки. Работают не только над содержанием крахмала и сахара в картошке, но и над внешним видом плодов.

«Сорт «Десятка»: ярко-желтая кожура и красные глазки. Этот сорт идеален для магазинов, он блестит, и очень красные глазки необычны для нашего рынка. Лет 20 назад для нас это было нехарактерно, но сейчас мы предлагаем сорта с красной кожурой. И вот сорт «Гарантия» среднеспелый. Насыщенный цвет кожуры, мякоть ярко-желтая. Это тоже вкусно и красиво», – пояснил гендиректор Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

В стране в каждом регионе свои популярные сорта, но, если выбрать претендента на столицу бульбы в Беларуси, это, пожалуй, будет агрогородок Дещенка. Здесь и памятник корнеплоду на центральной площади установлен, и музей картофеля в местной школе есть. Проходит здесь третий год подряд и «Бульба-фэст». Драники, клецки, пироги, бульба-суши. Из каждого региона свой рецепт.

«Эти блюда можно отведать только в Брестской области. Пызы только в Брестской области. Только начинки отличаются по районам», – сказала участница конкурса-дегустации «Бульба-фэст» Елена Герасимович.

Картошка жареная, картошка вареная, картошка-фри. Аграрии еще собирают на полях крахмалистый корнеплод, но уже празднуют урожай. По прогнозам, он будет хорошим, соберут больше миллиона тонн картофеля. Хватит на год белорусам и на экспорт.



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