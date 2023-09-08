Первые десятки тысяч тонн картофеля нового урожая собрали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси собрали уже 80 тысяч тонн картофеля. Погода помогает аграриям. По прогнозам – урожайность лучше, чем в прошлом году, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

С 7 утра машина привозит с полей и выгружает каждые полчаса 10 тонн корнеплодов. До конца сентября этот конвейер будет работать без остановок. Мелкий картофель на семена, крупный на реализацию и хранение.

«Население в основном просит «Королеву Анну», есть «Родрига». «Бриз», «Скарб» хорошо себя зарекомендовали. У нас много торфяных почв. Они хорошо себя зарекомендовали на торфяных почвах», – рассказал глава фермерского хозяйства Юрий Лойко.

В стране зарегистрировано 170 сортов картофеля. Из них 60 белорусских. Своя бульба занимает больше половины всех площадей. Каждый год ученые представляют новинки . Работают не только над содержанием крахмала и сахара в картошке, но и над внешним видом плодов.