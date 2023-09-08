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Спрос на обувных мастеров вырос в Беларуси
08.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обувные мастера стали особенно востребованы в Беларуси, спрос на их услуги вырос. Колледжи страны открывают все новые группы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В ее арсенале молотки, пробойники, кисти и швейная машинка. Будущий обувщик Мария Нежевенко пока тренируется на простых моделях – тапочках и туфлях. Сама же предпочитает изяществу удобство. Говорит, в кроссовках больше мобильности. При выборе новой пары внимательно проверяет каждый шов.
«Я смотрю на качество пошива и на то, как оно сделано, чтобы в будущем оно при носке не развалилось. По размеру тоже. Если не подойдет по размеру, будет очень тесно, могут возникнуть проблемы со стопой», – сказала студентка.
Замша, натуральная кожа или кожзам? К каждому материалу нужен особый подход, чтобы «одежка для ножки» смотрелась красиво и прослужила не один сезон. Каждый этап работы – от нарезки и склейки до пошива и полировки – студенты изучают досконально. Сначала на лекциях, потом на практике.
«Все зависит, конечно, от сложности. Несколько пар ботинок и сапог они точно сделают за время обучения, чтобы отточить свои знания и навыки», – отметил мастер производственного обучения Александр Воробей.
В минском колледже осваивают профессию 60 будущих сборщиков обуви. Традиции в обучении совмещают с технологическими новинками.
«Все, что новое есть на производстве, что касается технологий, материалов и материаловедения и оборудования мы изучаем. То есть, появились на предприятии машины с программным обеспечением, значит, и мы детям показываем, как эти машины работают», – пояснила директор Минского государственного колледжа сервиса и технологий Илона Чак.
Молодых специалистов ждут на 13 обувных фабриках Беларуси. Спрос на профессию растет. Всего же в стране обувных мастеров готовят пять учебных заведений.
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Молодых специалистов ждут на 13 обувных фабриках Беларуси.
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