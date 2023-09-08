Спрос на обувных мастеров вырос в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обувные мастера стали особенно востребованы в Беларуси, спрос на их услуги вырос. Колледжи страны открывают все новые группы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В ее арсенале молотки, пробойники, кисти и швейная машинка. Будущий обувщик Мария Нежевенко пока тренируется на простых моделях – тапочках и туфлях. Сама же предпочитает изяществу удобство. Говорит, в кроссовках больше мобильности. При выборе новой пары внимательно проверяет каждый шов.

«Я смотрю на качество пошива и на то, как оно сделано, чтобы в будущем оно при носке не развалилось. По размеру тоже. Если не подойдет по размеру, будет очень тесно, могут возникнуть проблемы со стопой», – сказала студентка.

Замша, натуральная кожа или кожзам? К каждому материалу нужен особый подход, чтобы «одежка для ножки» смотрелась красиво и прослужила не один сезон. Каждый этап работы – от нарезки и склейки до пошива и полировки – студенты изучают досконально. Сначала на лекциях, потом на практике.