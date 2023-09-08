Создана комиссия по реализации договоренностей Беларуси и Гвинеи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Реализовывать договоренности между Беларусью и Гвинеей будет специальная комиссия. Ее создали по итогам официального визита президента Теодоро Обианга Нгемы в Минск, сообщает «МИР 24».

Он приезжал с делегацией, чтобы наладить контакты и найти перспективные направления сотрудничества с белорусами. Договорились работать в разных сферах – от сельского хозяйства до медицины. Лукашенко призвал коллегу не затягивать с реализацией проекта и лично проводил гостей в Национальном аэропорту.

«До встречи», – тепло попрощался с гостем президент Беларуси.

Теодоро Обианг Нгема поблагодарил Александра Лукашенко за предоставленные возможности. По его мнению, партнерство будет выгодно не только Гвинее, но и другим африканским странам.