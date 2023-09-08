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Создана комиссия по реализации договоренностей Беларуси и Гвинеи

08.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создана комиссия по реализации договоренностей Беларуси и Гвинеи
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Реализовывать договоренности между Беларусью и Гвинеей будет специальная комиссия. Ее создали по итогам официального визита президента Теодоро Обианга Нгемы в Минск, сообщает «МИР 24».

Он приезжал с делегацией, чтобы наладить контакты и найти перспективные направления сотрудничества с белорусами. Договорились работать в разных сферах – от сельского хозяйства до медицины. Лукашенко призвал коллегу не затягивать с реализацией проекта и лично проводил гостей в Национальном аэропорту.

«До встречи», – тепло попрощался с гостем президент Беларуси.

Теодоро Обианг Нгема поблагодарил Александра Лукашенко за предоставленные возможности. По его мнению, партнерство будет выгодно не только Гвинее, но и другим африканским странам.



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Теги: Минск
 
 
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Таковы итоги официального визита президента Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
 
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