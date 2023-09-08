Погода в СНГ: дожди и град придут в Казахстан, жара сохранится в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Облачно с прояснениями и плюс 16 будет 8 сентября в Москве . А в некоторых регионах Казахстана жители частного сектора уже готовят печи к отопительному сезону. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В Казахстан пришел северный циклон с большим запасом влаги. В прогнозе – дожди и град. Почти по всей стране по-осеннему прохладно. Причем не только на улице. На востоке страны жители частных домов уже готовят печи к отопительному сезону – замазывают трещины, которые появились за год, и чистят дымоходы. А пожарные проводят рейды и ставят датчики угарного газа в первую очередь в домах одиноких пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

Беларусь

В Беларуси облачно и без осадков. Максимальная температура воздуха на западе страны плюс 27. В Минске солнечно и всего 23 градуса. Начало осени – излюбленное время грибников. Но прогуляться по лесу можно только в Ивацевичском районе. Во всей стране введены ограничения и запреты. Это связано с высокой вероятностью пожаров. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы – до 444 белорусских рублей, это 13 300 российских.

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