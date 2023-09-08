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Погода в СНГ: дожди и град придут в Казахстан, жара сохранится в Таджикистане
08.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Облачно с прояснениями и
Казахстан
В Казахстан пришел северный циклон с большим запасом влаги. В прогнозе – дожди и град. Почти по всей стране по-осеннему прохладно. Причем не только на улице. На востоке страны жители частных домов уже готовят печи к отопительному сезону – замазывают трещины, которые появились за год, и чистят дымоходы. А пожарные проводят рейды и ставят датчики угарного газа в первую очередь в домах одиноких пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.
Беларусь
В Беларуси облачно и без осадков. Максимальная температура воздуха на западе страны плюс 27. В Минске солнечно и всего 23 градуса. Начало осени – излюбленное время грибников. Но прогуляться по лесу можно только в Ивацевичском районе. Во всей стране введены ограничения и запреты. Это связано с высокой вероятностью пожаров. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы – до 444 белорусских рублей, это 13 300 российских.
Кыргызстан
В Кыргызстане становится прохладнее. В Бишкеке плюс 28, пасмурно. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. А вот на юге республики жарко и без осадков. Идеальные условия для сбора Традиционно этим занимаются женщины, так как коробочки хрупкие, и при уборке нужна аккуратность. В этом году фермеры прогнозируют хороший урожай. Культура безотходная, а значит, прибыльная: из семян получают масло, а сухие стебли используют для розжига тандыра традиционной печи.
Таджикистан
В Душанбе переменная облачность, без осадков. Днем в столице воздух прогреется до плюс 35 градусов. По данным синоптиков, такая погода в стране продержится до конца недели. А значит, массовые гулянья по случаю Дня независимости пройдут под ясным небом. Праздничные концерты и выставки пройдут во всех районах столицы. Но главная шоу программа состоится на площади Независимости. Для жителей города и гостей подготовили представление с участием артистов национальной эстрады.
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Владельцы частных домов начали готовить печи к отопительному сезону.
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