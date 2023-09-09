Память жертв блокады Ленинграда почтили в Минске

К монументу Победы в центре белорусской столицы в пятницу пришли десятки людей. Среди них – сами ветераны, а также представители посольства России, Исполкома СНГ, Россотрудничества и школьники. Организатор мероприятия – Белорусский союз блокадников Ленинграда. Его председатель Мария Давыдовна Ягодницына сама пережила страшные события и потеряла в блокаду всех родных.

«Блокада ленинградцев не сломила, они смогли свой город отстоять. На Пискаревском кладбище могилы об этом могут много рассказать», – прочитала стихотворение председатель Белорусского союза блокадников.

«У меня отец ушел в Ижорский истребительный отряд. Этот отряд был от Ижорского завода. Он защищал, оборонял Ленинград. Отец погиб в этом батальоне. Я об этом узнал уже в зрелом возрасте», – рассказал ветеран блокады Ленинграда Аркадий Либенсон.