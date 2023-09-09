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Память жертв блокады Ленинграда почтили в Минске

09.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память жертв блокады Ленинграда почтили в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

День начала блокады Ленинграда вспоминают в Минске. На постаменте с надписью «Ленинград» лежат красные гвоздики и розы, цветы и в руках ветеранов, отмечает «МИР 24».

К монументу Победы в центре белорусской столицы в пятницу пришли десятки людей. Среди них – сами ветераны, а также представители посольства России, Исполкома СНГ, Россотрудничества и школьники. Организатор мероприятия – Белорусский союз блокадников Ленинграда. Его председатель Мария Давыдовна Ягодницына сама пережила страшные события и потеряла в блокаду всех родных.

«Блокада ленинградцев не сломила, они смогли свой город отстоять. На Пискаревском кладбище могилы об этом могут много рассказать», – прочитала стихотворение председатель Белорусского союза блокадников.

«У меня отец ушел в Ижорский истребительный отряд. Этот отряд был от Ижорского завода. Он защищал, оборонял Ленинград. Отец погиб в этом батальоне. Я об этом узнал уже в зрелом возрасте», – рассказал ветеран блокады Ленинграда Аркадий Либенсон.

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» продолжилась концертом-реквиемом. В первом ряду зала – ветераны-блокадники. Их в Беларуси около 200 человек. За время блокады в Ленинграде погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Город на Неве освободили через 872 дня.



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Теги: Минск
 
 
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Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» продолжилась концертом-реквиемом.
 
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