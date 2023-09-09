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Память жертв блокады Ленинграда почтили в Минске
09.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
День начала блокады Ленинграда вспоминают в Минске. На постаменте с надписью «Ленинград» лежат красные гвоздики и розы, цветы и в руках ветеранов, отмечает «МИР 24».
К монументу Победы в центре белорусской столицы в пятницу пришли десятки людей. Среди них – сами ветераны, а также представители посольства России, Исполкома СНГ, Россотрудничества и школьники. Организатор мероприятия – Белорусский союз блокадников Ленинграда. Его председатель Мария Давыдовна Ягодницына сама пережила страшные события и потеряла в блокаду всех родных.
«Блокада ленинградцев не сломила, они смогли свой город отстоять. На Пискаревском кладбище могилы об этом могут много рассказать», – прочитала стихотворение председатель Белорусского союза блокадников.
Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» продолжилась концертом-реквиемом. В первом ряду зала – ветераны-блокадники. Их в Беларуси около 200 человек. За время
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Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» продолжилась концертом-реквиемом.
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