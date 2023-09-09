Бизнесмены Беларуси и России обсудили конкурентную борьбу на внешних рынках

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бизнес Беларуси и России необходимо подготовить к конкурентной борьбе. Об этом заявили в Минске на Форуме экономического сотрудничества, передает «МИР 24».

Раньше страны выходили на внешние рынки порознь. Теперь, в условиях серьезной конкуренции, объединяют усилия и показывают лучшие результаты. По мнению участников форума, такие бизнес-встречи помогают предпринимателям найти партнеров. Причем не только в соседних странах, но и в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке.

«Мы оценили, что Беларусь – это страна тружеников. Вы сохранили свои производства и производственные навыки. Мы по определенным позициям будем вас догонять», – сказала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.