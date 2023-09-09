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Бизнесмены Беларуси и России обсудили конкурентную борьбу на внешних рынках
09.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бизнес Беларуси и России необходимо подготовить к конкурентной борьбе. Об этом заявили в Минске на Форуме экономического сотрудничества, передает «МИР 24».
Раньше страны выходили на внешние рынки порознь. Теперь, в условиях серьезной конкуренции, объединяют усилия и показывают лучшие результаты. По мнению участников форума, такие бизнес-встречи помогают предпринимателям найти партнеров. Причем не только в соседних странах, но и в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке.
«Разговаривая с представителями различных стран, мы видим, что у них есть заинтересованность на совместную работу, на то, чтобы мы совместными усилиями помогали бизнесу развиваться», – отметил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.
В мероприятии приняли участие бизнесмены из 20 стран. На форуме прошли деловые встречи, семинары и презентации проектов. Участники встреч обсудили результаты работы за прошедшие годы, а также вопросы будущего сотрудничества с государствами.
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В Минске прошел Форум экономического сотрудничества.
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