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Бизнесмены Беларуси и России обсудили конкурентную борьбу на внешних рынках

09.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бизнесмены Беларуси и России обсудили конкурентную борьбу на внешних рынках
 Фото: МТРК «Мир»

Бизнес Беларуси и России необходимо подготовить к конкурентной борьбе. Об этом заявили в Минске на Форуме экономического сотрудничества, передает «МИР 24».

Раньше страны выходили на внешние рынки порознь. Теперь, в условиях серьезной конкуренции, объединяют усилия и показывают лучшие результаты. По мнению участников форума, такие бизнес-встречи помогают предпринимателям найти партнеров. Причем не только в соседних странах, но и в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке.

«Мы оценили, что Беларусь – это страна тружеников. Вы сохранили свои производства и производственные навыки. Мы по определенным позициям будем вас догонять», – сказала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

«Разговаривая с представителями различных стран, мы видим, что у них есть заинтересованность на совместную работу, на то, чтобы мы совместными усилиями помогали бизнесу развиваться», – отметил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

В мероприятии приняли участие бизнесмены из 20 стран. На форуме прошли деловые встречи, семинары и презентации проектов. Участники встреч обсудили результаты работы за прошедшие годы, а также вопросы будущего сотрудничества с государствами.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел Форум экономического сотрудничества.
 
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