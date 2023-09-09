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Путь к успеху: книги о богатейших людях планеты, у которых есть чему поучиться
09.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Истории богатых предпринимателей всегда вызывают интерес. Кто-то завидует, а кто-то ищет секрета, как стать таким же богатым. Для бизнесмена биографии таких людей — вообще кладезь советов по развитию своей компании и расширения границ мышления. Поэтому сегодня вместе с подпиской от
Путь к богатству. Мемуары первого миллиардера. Джон Дэвисон Рокфеллер
Джон Рокфеллер — богач среди богачей. Именно так его звала и до сих пор зовет пресса по всему миру. Это первый в истории миллиардер, он разбогател после основания компании Standard Oil, которая занималась не только добычей нефти, но и полным циклом производства разнообразной продукции из черного золота.
Это очень ценный и интересный опыт, собранный в одной книге. Он позволяет взглянуть на целую эпоху в американской истории бизнеса глазами человека, который играл там ключевую роль. Мы вместе с будущим миллиардером наблюдаем за тем, как строится нефтяная империя, как он знакомится с полезными людьми. Лучше понимаем его окружение, но, что еще важнее, осознаем важность исторического контекста для формирования состояния богатейшего человека мира.
Наблюдательность, которой обладал Рокфеллер, делает эту книгу интересной и как своеобразную галерею портретов исторических личностей, ведь миллиардер был знаком со многими знаковыми людьми своей эпохи. Именно хорошее понимание людей позволило выходцу из обычных землевладельцев стать богатейшим человеком планеты.
Как я стал миллиардером. Джон Дэвисон Рокфеллер
Если предыдущая книга Рокфеллера была его мемуарами, то есть воспоминаниями о жизни, а также тех людях и обстоятельствах, которые его окружали на пути к успеху и преумножению богатства, то
Одна из самых интересных частей книги та, где Рокфеллер рассказывает о своих моральных принципах. Возможно, для кого-то это будет сюрпризом, но нефтяной магнат, который может представляться абсолютным злом, в действительности имел очень понятный и четкий моральный компас. Именно он в совокупности с принципами и прекрасным пониманием правил ведения бизнеса, позволили ему не только создать свою нефтяную империю, но и сохранить ее, развивать на протяжении всей жизни. А ведь любая настолько крупная компания — это тысячи людей. И вряд ли бы они захотели идти за совсем беспринципным человеком.
Для ума. Тренинг от настоящего миллионера. Владимир Никонов
Владимира Никонова можно без сомнений назвать образцовым молодым миллионером. Его история успеха — прекрасный материал для экранизации. От обыкновенного студента технического университета до одного из самых молодых миллионеров он поднялся всего за несколько лет. Сейчас он является совладельцем крупнейшей социальной сети для психологов B17, которая и приносит ему основной доход.
При этом, по словам самого Владимира Никонова, таких успехов ему удалось добиться не благодаря инвестициям, связям или родительскому капиталу. Единственное, что ему для этого потребовалось, — собственный интеллект, стремление к знаниям и понимание современных технологий. Эти три основных аспекта позволили ему заработать первые миллионы, а в последствии и преумножить свое состояние.
Книга
Как мы заработали свои деньги. Рассказы миллионеров и миллиардеров. Сергей Ковальчук
Завершает подборку
Каждый из героев начинал с разным капиталом, с разным набором связей и умений. Объединяло их лишь то, что они четко ставили перед собой цели и понимали, как их можно достичь. Конечно, каждому из них в той или иной степени сопутствовала удача, ведь редко какой успех обходиться без толики везения. Сергей Ковальчук проводит мысль: везение — это даже не половина дела, ведь гораздо важнее в бизнесе, какой ты человек и насколько быстро ты растешь над собой. Без этого постоянного стремления ничего не получится.
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Истории богатых предпринимателей всегда вызывают интерес. Кто-то завидует, а кто-то ищет секрета, как стать таким же богатым. Для бизнесмена биографии таких людей -...
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