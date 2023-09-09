Путь к успеху: книги о богатейших людях планеты, у которых есть чему поучиться

Источник материала: ProBusiness

Истории богатых предпринимателей всегда вызывают интерес. Кто-то завидует, а кто-то ищет секрета, как стать таким же богатым. Для бизнесмена биографии таких людей — вообще кладезь советов по развитию своей компании и расширения границ мышления. Поэтому сегодня вместе с подпиской от МТС «Книги с Литрес» представляем вам подборку литературы от миллиардеров и о миллиардерах.

Путь к богатству. Мемуары первого миллиардера. Джон Дэвисон Рокфеллер

Джон Рокфеллер — богач среди богачей. Именно так его звала и до сих пор зовет пресса по всему миру. Это первый в истории миллиардер, он разбогател после основания компании Standard Oil, которая занималась не только добычей нефти, но и полным циклом производства разнообразной продукции из черного золота. «Путь к богатству» — мемуары в самом классическом смысле этого слова. Джон Дэвисон Рокфеллер рассказывает не столько о стратегиях ведения бизнеса и деловых принципах, сколько о своей жизни.





Это очень ценный и интересный опыт, собранный в одной книге. Он позволяет взглянуть на целую эпоху в американской истории бизнеса глазами человека, который играл там ключевую роль. Мы вместе с будущим миллиардером наблюдаем за тем, как строится нефтяная империя, как он знакомится с полезными людьми. Лучше понимаем его окружение, но, что еще важнее, осознаем важность исторического контекста для формирования состояния богатейшего человека мира.

Наблюдательность, которой обладал Рокфеллер, делает эту книгу интересной и как своеобразную галерею портретов исторических личностей, ведь миллиардер был знаком со многими знаковыми людьми своей эпохи. Именно хорошее понимание людей позволило выходцу из обычных землевладельцев стать богатейшим человеком планеты.

Как я стал миллиардером. Джон Дэвисон Рокфеллер

Если предыдущая книга Рокфеллера была его мемуарами, то есть воспоминаниями о жизни, а также тех людях и обстоятельствах, которые его окружали на пути к успеху и преумножению богатства, то «Как я стал миллиардером» — произведение совершенно другого порядка. Здесь Рокфеллер о себе как об исторической фигуре говорит минимум. Основа книги — подробное изложение деловых принципов, качеств характера, стратегий, манипуляций и прочих аспектов личности и бизнеса, которые позволили компании Standard Oil стать настолько успешной, а лично Джону — разбогатеть.





Одна из самых интересных частей книги та, где Рокфеллер рассказывает о своих моральных принципах. Возможно, для кого-то это будет сюрпризом, но нефтяной магнат, который может представляться абсолютным злом, в действительности имел очень понятный и четкий моральный компас. Именно он в совокупности с принципами и прекрасным пониманием правил ведения бизнеса, позволили ему не только создать свою нефтяную империю, но и сохранить ее, развивать на протяжении всей жизни. А ведь любая настолько крупная компания — это тысячи людей. И вряд ли бы они захотели идти за совсем беспринципным человеком.

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Для ума. Тренинг от настоящего миллионера. Владимир Никонов

Владимира Никонова можно без сомнений назвать образцовым молодым миллионером. Его история успеха — прекрасный материал для экранизации. От обыкновенного студента технического университета до одного из самых молодых миллионеров он поднялся всего за несколько лет. Сейчас он является совладельцем крупнейшей социальной сети для психологов B17, которая и приносит ему основной доход.

При этом, по словам самого Владимира Никонова, таких успехов ему удалось добиться не благодаря инвестициям, связям или родительскому капиталу. Единственное, что ему для этого потребовалось, — собственный интеллект, стремление к знаниям и понимание современных технологий. Эти три основных аспекта позволили ему заработать первые миллионы, а в последствии и преумножить свое состояние.





Книга «Для ума. Тренинг от настоящего миллионера» представляет собой не биографию или последовательный анализ жизненных принципов и стратегий. Она создана в более легком и удобном формате книги-тренажера. На каждой странице здесь вы найдете различные упражнения, лайфхаки, которые помогут вам развить свой предпринимательский интеллект. Самое важное, что все приемы из книги Владимир Никонов взял или из своей реальной практики, или придумал сам, основываясь на опыте. В общем, книга поможет вам легко развить предпринимательские качества.

Как мы заработали свои деньги. Рассказы миллионеров и миллиардеров. Сергей Ковальчук

Завершает подборку книга , которая отличается масштабностью своей задумки. Сергей Ковальчук взял интервью у четырнадцати миллионеров и миллиардеров, которые сколотили себе состояние в самых разных сферах. Причем каждому из них он старался задавать нетипичные биографические вопросы, ведь задача его книги состоит не в том, чтобы рассказать об этих людях. Цель, которую поставил перед собой автор — донести до своих читателей мысль о том, что каждый человек может добиться успеха. Вне зависимости от начальных условий.



