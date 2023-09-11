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Полумарафон устроили в честь Дня рождения Минска
11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска" height="100%" width="670">
Праздничный полумарафон состоялся в Минске. Забег приурочили ко Дню рождения столицы. Это уже ежегодная традиция, отмечает вышедшая на старт корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Чтобы прочувствовать весь азарт от забега, выбраны самые сложные дистанции 10,5 и 21 километр. Мимо в секунду проносятся десятки спортсменов.
Темп выбирает каждый под себя. Если пришел на старт, рассчитай силы. Пробежать дистанцию нужно не более чем за три часа. Маршрут проложили через улицы и проспекты столицы. Автодвижение перекрыли. Но только на определенное время.
Форму для забега участники выбирали на свой вкус. Например, пожарные и в свой выходной надели рабочую экипировку.
«Мы бегаем в полной боевой одежде: в каске, с дыхательным аппаратом. Все это весить около 15 кг, но это мелочи. Просто дико жарко, уходит много воды», – поделился участник забега из Санкт-Петербурга Богдан Лета.
«Мы вчера были на пожарных соревнованиях, а теперь популяризируем здесь пожарную охрану», – рассказал на бегу Алексей из Минска.
Зрители поддерживали спортсменов плакатами, кричалками, кто-то даже переоделся в ростовые куклы.
Тимбилдинг самих участников забега проработала Белорусская федерация легкой атлетики. Ее представители весь год проводили по всей стране бесплатные тренировки. Так шансы спортсменов-любителей среди именитых атлетов возросли.
Звук медалей как победный гонг. Волонтеры – хранители финишных наград.
«На медали нанесена гравировка главных достопримечательностей Минска, которые пробегают участники. В последующем можно нанести гравировку с именем, и будет оригинальная медаль», – сказала волонтер Дарья Мордачева.
Подарки на любой вкус: сертификаты на подводную фотосессию, занятия на скалодроме и безлимитное посещение тренажерных залов. Главный денежный приз – 3 тысячи белорусских рублей (почти 90 тысяч российских рублей).
«Это мой третий по счету полумарафон и третья победа. Сложность была, в основном, во встречном ветре и в горках, подъемах и спусках. В целом, все хорошо», – отметил победитель на дистанции 10,5 километра Владислав Терешонок.
Минский полумарафон – это уже одна из традиций белорусской столицы. В этом году спортивный праздник прошел в восьмой раз.
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Около 15 тысяч любителей спорта из 17 стран пробежали мимо достопримечательностей белорусской столицы.
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