Полумарафон устроили в честь Дня рождения Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздничный полумарафон состоялся в Минске. Забег приурочили ко Дню рождения столицы. Это уже ежегодная традиция, отмечает вышедшая на старт корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Чтобы прочувствовать весь азарт от забега, выбраны самые сложные дистанции 10,5 и 21 километр. Мимо в секунду проносятся десятки спортсменов. На улицах Минска вместо машин спортсмены. Их около 15 тысяч. Это любители и профессионалы из 17 стран. Большинство из Беларуси, но также есть бегуны из России, Канады, США, Швейцарии и Китая.

«Я приехал из Шанхая. Прекрасный город и атмосфера хорошая», – сказал участник мероприятия.

Темп выбирает каждый под себя. Если пришел на старт, рассчитай силы. Пробежать дистанцию нужно не более чем за три часа. Маршрут проложили через улицы и проспекты столицы. Автодвижение перекрыли. Но только на определенное время.

«Темп четыре минуты на километр. Из гаджетов у меня с собой телефон, часы и наушники», – отметил участник забега Роман Фоманов.

Форму для забега участники выбирали на свой вкус. Например, пожарные и в свой выходной надели рабочую экипировку.