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Полумарафон устроили в честь Дня рождения Минска

11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полумарафон устроили в честь Дня рождения МинскаМинска" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Праздничный полумарафон состоялся в Минске. Забег приурочили ко Дню рождения столицы. Это уже ежегодная традиция, отмечает вышедшая на старт корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Чтобы прочувствовать весь азарт от забега, выбраны самые сложные дистанции 10,5 и 21 километр. Мимо в секунду проносятся десятки спортсменов. На улицах Минска вместо машин спортсмены. Их около 15 тысяч. Это любители и профессионалы из 17 стран. Большинство из Беларуси, но также есть бегуны из России, Канады, США, Швейцарии и Китая.

«Я приехал из Шанхая. Прекрасный город и атмосфера хорошая», – сказал участник мероприятия.

Темп выбирает каждый под себя. Если пришел на старт, рассчитай силы. Пробежать дистанцию нужно не более чем за три часа. Маршрут проложили через улицы и проспекты столицы. Автодвижение перекрыли. Но только на определенное время.

«Темп четыре минуты на километр. Из гаджетов у меня с собой телефон, часы и наушники», – отметил участник забега Роман Фоманов.

Форму для забега участники выбирали на свой вкус. Например, пожарные и в свой выходной надели рабочую экипировку.

«Большинство людей бегают неправильно»

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«Мы бегаем в полной боевой одежде: в каске, с дыхательным аппаратом. Все это весить около 15 кг, но это мелочи. Просто дико жарко, уходит много воды», – поделился участник забега из Санкт-Петербурга Богдан Лета.

«Мы вчера были на пожарных соревнованиях, а теперь популяризируем здесь пожарную охрану», – рассказал на бегу Алексей из Минска.

Зрители поддерживали спортсменов плакатами, кричалками, кто-то даже переоделся в ростовые куклы.

«Мы все вместе пришли за коллег поболеть. Проснулись рано. Я бегу пять километров, но все равно решила прийти пораньше, чтобы поддержать коллективный дух», – говорит болельщица Светлана Кривонос.

Тимбилдинг самих участников забега проработала Белорусская федерация легкой атлетики. Ее представители весь год проводили по всей стране бесплатные тренировки. Так шансы спортсменов-любителей среди именитых атлетов возросли.

«В рамках Минского полумарафона проходит открытый чемпионат Республики Беларусь по полумарафону, где принимают участие национальная команда Республики Беларусь и любители. Совмещение любительского и профессионального мотивирует и профессионалов, и любителей», – отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.

Звук медалей как победный гонг. Волонтеры – хранители финишных наград.

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Медаль я спрятал в надежном месте

«На медали нанесена гравировка главных достопримечательностей Минска, которые пробегают участники. В последующем можно нанести гравировку с именем, и будет оригинальная медаль», – сказала волонтер Дарья Мордачева.

Подарки на любой вкус: сертификаты на подводную фотосессию, занятия на скалодроме и безлимитное посещение тренажерных залов. Главный денежный приз – 3 тысячи белорусских рублей (почти 90 тысяч российских рублей).

«Это мой третий по счету полумарафон и третья победа. Сложность была, в основном, во встречном ветре и в горках, подъемах и спусках. В целом, все хорошо», – отметил победитель на дистанции 10,5 километра Владислав Терешонок.

Минский полумарафон – это уже одна из традиций белорусской столицы. В этом году спортивный праздник прошел в восьмой раз.



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Теги: Минск
 
 
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Около 15 тысяч любителей спорта из 17 стран пробежали мимо достопримечательностей белорусской столицы.
 
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