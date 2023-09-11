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COM.E ON Forum Минск: начинаем предпринимать вместе с Ozon
11.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
21 сентября российский маркетплейс Ozon проведет ежегодный форум для предпринимателей Беларуси прямо в центре столицы — в Minsk Marriott Hotel.
Как открывать пункты выдачи заказов и получать доход, каких товаров не хватает покупателям из России и Беларуси, как быстро вырасти и зарабатывать в 10 раз больше вместе с Ozon — на мероприятии предприниматели получат ответы на все эти вопросы.
О чем расскажут на форуме Ozon:
Будут и живые обсуждения, и полезные рассказы от представителей Ozon, партнёров маркетплейса и, конечно, белорусских предпринимателей, которые уже растят свой бизнес онлайн.
Участие в конференции бесплатное. Количество мест ограничено.
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21 сентября российский маркетплейс Ozon проведет ежегодный форум для предпринимателей Беларуси прямо в центре столицы - в Minsk Marriott Hotel.
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