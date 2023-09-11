ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

COM.E ON Forum Минск: начинаем предпринимать вместе с Ozon

11.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

COM.E ON Forum Минск: начинаем предпринимать вместе с Ozon

21 сентября российский маркетплейс Ozon проведет ежегодный форум для предпринимателей Беларуси прямо в центре столицы — в Minsk Marriott Hotel.

Как открывать пункты выдачи заказов и получать доход, каких товаров не хватает покупателям из России и Беларуси, как быстро вырасти и зарабатывать в 10 раз больше вместе с Ozon — на мероприятии предприниматели получат ответы на все эти вопросы. 

О чем расскажут на форуме Ozon:

  • что продавать — чего не хватает местным и российским покупателям; 
  • как будут расти онлайн-продажи — и почему важно начинать продавать прямо сейчас;
  • как открывать пункты выдачи заказов и зарабатывать;
  • как продвигаться на маркетплейсе и расти кратно — при помощи удобных инструментов маркетплейса;
  • как экономить на логистике и отправлять свои товары по Беларуси и в Россию. 

Будут и живые обсуждения, и полезные рассказы от представителей Ozon, партнёров маркетплейса и, конечно, белорусских предпринимателей, которые уже растят свой бизнес онлайн.  

Участие в конференции бесплатное. Количество мест ограничено.

COM.E ON Forum Минск: начинаем предпринимать вместе с Ozon

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 сентября российский маркетплейс Ozon проведет ежегодный форум для предпринимателей Беларуси прямо в центре столицы - в Minsk Marriott Hotel.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полумарафон устроили в честь Дня рождения Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика