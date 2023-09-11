COM.E ON Forum Минск: начинаем предпринимать вместе с Ozon

Источник материала: ProBusiness

21 сентября российский маркетплейс Ozon проведет ежегодный форум для предпринимателей Беларуси прямо в центре столицы — в Minsk Marriott Hotel.

Как открывать пункты выдачи заказов и получать доход, каких товаров не хватает покупателям из России и Беларуси, как быстро вырасти и зарабатывать в 10 раз больше вместе с Ozon — на мероприятии предприниматели получат ответы на все эти вопросы.

О чем расскажут на форуме Ozon:

что продавать — чего не хватает местным и российским покупателям;

как будут расти онлайн-продажи — и почему важно начинать продавать прямо сейчас;

как открывать пункты выдачи заказов и зарабатывать;

как продвигаться на маркетплейсе и расти кратно — при помощи удобных инструментов маркетплейса;

как экономить на логистике и отправлять свои товары по Беларуси и в Россию.

Будут и живые обсуждения, и полезные рассказы от представителей Ozon, партнёров маркетплейса и, конечно, белорусских предпринимателей, которые уже растят свой бизнес онлайн.

Участие в конференции бесплатное. Количество мест ограничено.