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Как правильно собирать кормовую кукурузу, рассказал белорусский фермер

11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как правильно собирать кормовую кукурузу, рассказал белорусский фермер
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси идет уборка кукурузы на силос. Работать приходится в ускоренном темпе. На график сбора повлияла непогода, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За рулем комбайна Николай Вобещевич как дома. Эту уборочную завершает с рекордами. Первым в области намолотил две тысячи тонн зерна. На кукурузных полях темп тоже не сбавляет. Особенно, когда в кабине его главный ученик и помощник.

«Младший сынишка. Приобщаем к труду, по-другому никак. Лучше показать, на словах не объяснишь. С азартом, с интересом. Волнуется, переживает за результат, за качество. Вникает потихоньку», – сказал комбайнер Николай Вобещевич.

Царицей кормов засеяно больше половины полей на юге страны. Сейчас собирают раннюю культуру. На подходе и более поздние сорта. С уборкой спешат – некоторые початки начали сохнуть. Поэтому в поля выехали почти на неделю раньше.

«Видно, что зерно готово к уборке. Восковая спелость, зерно еле давится ногтем. Самые оптимальные сроки для заготовки силосной массы», – отметил главный агроном хозяйства Роман Кравчук.

За несколько минут палящее солнце сменяют дожди. Нестабильная погода мешает аграриям. Для сбора культуры приходится ловить каждый миг.

«Сейчас вот уже осадки начали проходить, но стараемся успеть, увеличиваем продолжительность рабочего дня, и стараемся заложить в оптимальные фазы созревания культуры», – сообщил Роман Кравчук.

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Для силоса собирают все растение целиком, а не только початки. В стебле много витаминов, которые нужны животным в межсезонье. После сбора зеленую массу отправляют в траншеи. Там она будет дозревать еще несколько месяцев.

«Силосу, для того чтобы им кормить, хватает три-четыре недели с консервантом для созревания. Он формируется, то есть становится очень хорошим, в срок от трех до шести месяцев. Нам важен сам корм, его качество. Потому что плохими кормами мы скот не накормим», – заявил директор хозяйства в Брестском районе Олег Бурак.

Завершить сбор кормовой кукурузы планируют к октябрю. В Брестском районе в планах собрать на силос почти 238 тысяч тонн. Это прокормит скот до конца следующего года. А всего в стране соберут, по подсчетам, около двух миллионов тонн зерна.



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