Как правильно собирать кормовую кукурузу, рассказал белорусский фермер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси идет уборка кукурузы на силос. Работать приходится в ускоренном темпе. На график сбора повлияла непогода, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За рулем комбайна Николай Вобещевич как дома. Эту уборочную завершает с рекордами. Первым в области намолотил две тысячи тонн зерна. На кукурузных полях темп тоже не сбавляет. Особенно, когда в кабине его главный ученик и помощник.

«Младший сынишка. Приобщаем к труду, по-другому никак. Лучше показать, на словах не объяснишь. С азартом, с интересом. Волнуется, переживает за результат, за качество. Вникает потихоньку», – сказал комбайнер Николай Вобещевич.

Царицей кормов засеяно больше половины полей на юге страны. Сейчас собирают раннюю культуру. На подходе и более поздние сорта. С уборкой спешат – некоторые початки начали сохнуть. Поэтому в поля выехали почти на неделю раньше.

«Видно, что зерно готово к уборке. Восковая спелость, зерно еле давится ногтем. Самые оптимальные сроки для заготовки силосной массы», – отметил главный агроном хозяйства Роман Кравчук.

За несколько минут палящее солнце сменяют дожди. Нестабильная погода мешает аграриям. Для сбора культуры приходится ловить каждый миг.

«Сейчас вот уже осадки начали проходить, но стараемся успеть, увеличиваем продолжительность рабочего дня, и стараемся заложить в оптимальные фазы созревания культуры», – сообщил Роман Кравчук.

Дальневосточный гектар в деле

Опыт производителя хлеба