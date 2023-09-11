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Как правильно собирать кормовую кукурузу, рассказал белорусский фермер
11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси идет уборка кукурузы на силос. Работать приходится в ускоренном темпе. На график сбора повлияла непогода, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
За рулем комбайна Николай Вобещевич как дома. Эту уборочную завершает с рекордами. Первым в области намолотил две тысячи тонн зерна. На кукурузных полях темп тоже не сбавляет. Особенно, когда в кабине его главный ученик и помощник.
Царицей кормов засеяно больше половины полей на юге страны. Сейчас собирают раннюю культуру. На подходе и более поздние сорта. С уборкой спешат – некоторые початки начали сохнуть. Поэтому в поля выехали почти на неделю раньше.
За несколько минут палящее солнце сменяют дожди. Нестабильная погода мешает аграриям. Для сбора культуры приходится ловить каждый миг.
«Сейчас вот уже осадки начали проходить, но стараемся успеть, увеличиваем продолжительность рабочего дня, и стараемся заложить в оптимальные фазы созревания культуры», – сообщил Роман Кравчук.
«Силосу, для того чтобы им кормить, хватает три-четыре недели с консервантом для созревания. Он формируется, то есть становится очень хорошим, в срок от трех до шести месяцев. Нам важен сам корм, его качество. Потому что плохими кормами мы скот не накормим», – заявил директор хозяйства в Брестском районе Олег Бурак.
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В стране идет уборка кукурузы на силос. Работать приходится в ускоренном темпе. На график сбора повлияла непогода.
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