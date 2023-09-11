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Погода в СНГ: Алматы накрыл смог, Бишкек прогрелся до 35 градусов

11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Алматы накрыл смог, Бишкек прогрелся до 35 градусов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве комфортные плюс 20. Солнечно и сухо. В каких городах Содружества сентябрь ставит жаркие рекорды, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане погода неспокойна. На севере, западе и в центральных областях дождь, град и ветер, порывами до 20 м/с. Не замечает осень только юг страны. В Алматы до плюс 35. В такую жару уровень пожарной опасности становится чрезвычайным. Южную столицу республики накрыл смог. В зной при отсутствии ветра в воздухе накапливаются вредные вещества. Врачи рекомендуют жителям носить маски на улице. К вечеру качество воздуха улучшится – в город придут дожди.

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Беларусь

В Беларуси облачно, без осадков. На юго-востоке страны воздух прогреется до плюс 24. Максимальная температура ожидается в Брестской области – плюс 28. Засушливая и жаркая погода спровоцировала атаки ос по всей стране. Их популяция значительно выросла. С начала года зафиксировано более 10 тысяч обращений к медикам. Врачи предупреждают: укусы ос могут вызвать аллергическую реакцию и привести к тяжелым последствиям.

Кыргызстан

В Кыргызстане продолжает напоминать о себе лето. В Бишкеке жаркие плюс 35. Это рекорд сентября. Но осень совсем скоро проявит характер – дожди собьют зной. Местные домохозяйки уже готовятся к холодам. Делают на зиму салаты и варенья. В стране сезон консервации. В этом году урожай фруктов и овощей богатый, поэтому и цены на рынке доступные. Килограмм помидоров стоит от 40 сомов (чуть больше 44 рублей), а красный перец от 80 сомов (почти 90 рублей).



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В каких городах Содружества сентябрь ставит жаркие рекорды, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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