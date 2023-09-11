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Погода в СНГ: Алматы накрыл смог, Бишкек прогрелся до 35 градусов
11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве комфортные плюс 20. Солнечно и сухо. В каких городах Содружества сентябрь ставит жаркие рекорды, узнали корреспонденты «МИР 24».
В Казахстане погода неспокойна. На севере, западе и в центральных областях дождь, град и ветер, порывами до 20 м/с. Не замечает осень только юг страны. В Алматы до плюс 35. В такую жару уровень пожарной опасности становится чрезвычайным. Южную столицу республики накрыл смог. В зной при отсутствии ветра в воздухе накапливаются вредные вещества. Врачи рекомендуют жителям носить маски на улице. К вечеру качество воздуха улучшится – в город придут дожди.
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В каких городах Содружества сентябрь ставит жаркие рекорды, узнали корреспонденты «МИР 24».
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