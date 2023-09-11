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«Я уважаю его за то, что он – пример настоящего мужчины». Чему Эдуард Гордеев учит на уроках труда?

11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Я уважаю его за то, что он – пример настоящего мужчины». Чему Эдуард Гордеев учит на уроках труда?
 Фото: МТРК «Мир»

Эдуард Гордеев родился и вырос в педагогической семье. Отец всю жизнь проработал мастером производственного обучения, а мать учила школьников немецкому языку. Он признается, что в начале своего профессионального пути представлял работу преподавателя, как сказку.

«Самым трудным была организация дисциплины в классе. Но однажды я взял себя в руки и поставил точку. Раз и навсегда определил кто лидер в классе. Я – лидер», –рассказывает герой этого выпуска.

В 2017 году Эдуард стал учителем года Могилевской области Республики Беларусь. О том, как Эдуарду Гордееву удается сохранять дисциплину на уроках, и что о наставнике говорят воспитанники, узнаем в программе «Учат в школе».



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В 2017 году Эдуард Гордеев стал «Учителем года» в Могилевской области. Подробности – в программе «Учат в школе».
 
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