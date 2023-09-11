«Я уважаю его за то, что он – пример настоящего мужчины». Чему Эдуард Гордеев учит на уроках труда?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эдуард Гордеев родился и вырос в педагогической семье. Отец всю жизнь проработал мастером производственного обучения, а мать учила школьников немецкому языку. Он признается, что в начале своего профессионального пути представлял работу преподавателя, как сказку.

«Самым трудным была организация дисциплины в классе. Но однажды я взял себя в руки и поставил точку. Раз и навсегда определил кто лидер в классе. Я – лидер», –рассказывает герой этого выпуска.