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«Я уважаю его за то, что он – пример настоящего мужчины». Чему Эдуард Гордеев учит на уроках труда?
11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эдуард Гордеев родился и вырос в педагогической семье. Отец всю жизнь проработал мастером производственного обучения, а мать учила школьников немецкому языку. Он признается, что в начале своего профессионального пути представлял работу преподавателя, как сказку.
В 2017 году Эдуард стал учителем года Могилевской области Республики Беларусь. О том, как Эдуарду Гордееву удается сохранять дисциплину на уроках, и что о наставнике говорят воспитанники, узнаем в программе
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В 2017 году Эдуард Гордеев стал «Учителем года» в Могилевской области. Подробности – в программе «Учат в школе».
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