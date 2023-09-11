Лукашенко призвал активизировать экономические отношения Беларуси и Турции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Позиции Минска и Анкары по многим международным проблемам схожи. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Турецкой Республики Мустафой Озджаном. Что касается торгово-экономических связей между странами, то они укрепились, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко призвал активнее работать в этом направлении.

«Возможности такие есть. У нас большой интерес к вашей суверенной независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу. Мы готовы делать все для того, чтобы ваша страна развивалась. Мы не благотворители. Мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Но нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо», – заявил белорусский лидер.