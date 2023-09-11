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Лукашенко призвал активизировать экономические отношения Беларуси и Турции
11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Позиции Минска и Анкары по многим международным проблемам схожи. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Турецкой Республики Мустафой Озджаном. Что касается торгово-экономических связей между странами, то они укрепились, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко призвал активнее работать в этом направлении.
Объем взаимной
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Объем взаимной торговли между странами в этом году вырос на 30% и составил почти 675 миллионов долларов.
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