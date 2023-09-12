Лукашенко поручил парламентариям решить все задачи в развитие Конституции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Решить все задачи в развитие обновленной Конституции поручил Александр Лукашенко парламентариям. Изменения и дополнения в документ внесли в прошлом году. О проделанной депутатами работе отчитался спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

Главной задачей народных избранников нынешнего созыва было приведение законодательства в соответствие с основным законом. Новый состав парламента изберут в феврале на едином дне голосования. Белорусский лидер призвал не оставлять коллегам незаконченных дел, а также активнее работать с населением.

«Да, народ будет определять, народ будет избирать, но народ надо проинформировать. Надо рассказать подробно, детально о ситуации. И о том, как работал парламент. Да и напомнить людям о функциях парламента. Потому что так уж сложилось с советских времен, что люди привыкли, что депутаты должны и крышу отремонтировать, и забор поправить. Мы давно уже от этого отошли, у нас небольшой парламент по численности. И он занимается законотворчеством. Это главная его работа», – заявил Лукашенко.

Все условия для проведения единого дня голосования и формирования Всебелорусского народного собрания созданы, рассказал спикер Палаты представителей. По его словам, после принятия обновленной Конституции необходимо было откорректировать 88 законов.

«На сегодняшний день эта работа проведена по 79 законам. Осталось еще привести в соответствие девять законов, пять из них сегодня находятся в Палате представителей, четыре поступят в ближайшее время. Безусловно, тем составом парламента, который сегодня работает, мы постараемся поработать так, чтобы новому составу осталось минимальное количество законопроектов с таким расчетом, чтобы они могли плавно войти в законотворческий процесс», – сообщил Владимир Андрейченко.