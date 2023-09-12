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Лукашенко поручил парламентариям решить все задачи в развитие Конституции
12.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Решить все задачи в развитие обновленной Конституции поручил Александр Лукашенко парламентариям. Изменения и дополнения в документ внесли в прошлом году. О проделанной депутатами работе отчитался спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.
Главной задачей народных избранников нынешнего созыва было приведение законодательства в соответствие с основным законом. Новый состав парламента изберут в феврале на едином дне голосования. Белорусский лидер призвал не оставлять коллегам незаконченных дел, а также активнее работать с населением.
Все условия для проведения единого дня голосования и формирования Всебелорусского народного собрания созданы, рассказал спикер Палаты представителей. По его словам, после принятия обновленной Конституции необходимо было откорректировать 88 законов.
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Изменения и дополнения в документ внесли в прошлом году. О проделанной депутатами работе отчитался спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.
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