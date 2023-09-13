Лучших операторов самосвалов выбрали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском городе Жодино прошли соревнования на 130-тонных самосвалах. Маршрут проложили по испытательному полигону завода-производителя. Рельеф максимально приближен к карьерным условиям. Среди участников – водители большегрузов из Беларуси, Узбекистана, Ирана и большая часть из России, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

День рождения на самосвале – такой подарок получил Виталий Семенцов. За рулем праздник отмечал не единожды. А вот на соревнованиях подобного формата впервые.

«Здорово. Очень доволен. Впечатления и эмоции переполняют», – признался оператор самосвала из России Виталий Семенцов.

Больше километра с поворотами и подъемами. На трассе девять участков. На каждом испытания, которые должны пройти водители. Например, проезд неровностей, восьмерка, габаритный коридор и заезд в бокс. Во время движения по маршруту участникам нужно проколоть несколько шариков шпилькой на бампере. За точностью следят судьи. Они и на площадках, и в кабине.

«Эти упражнения показывают подготовку водителя, как он управляет самосвалом. Например, прохождение неровностей на определенной скорости учит водителя правильно эксплуатировать машину в карьерах с минимальным повреждением несущих конструкций. Важно также выбирать правильные зазоры при движении в карьере, когда самосвалы расходятся между собой», – отметил главный судья соревнований Михаил Рак.

Первое, что оценивают судьи, – время прохождения дистанции. Среднее – около восьми минут. Если приехал раньше, добавляют баллы. Позже – снижают. Сбил фишку, тоже ушел в «минус». Побеждает тот, у кого баллов больше. Но одной практики мало. Экзамен по теории это 30% успеха.

«По электрооборудованию, по ремонту автосамосвала, по технике безопасности – то, что мы по сути ежедневно, ежесменно видим и помним об этом», – сказал Виталий Семенцов.

Беларусь представил оператор из Микашевич. На карьерах завода по добыче щебня раньше использовали только 90-тонные машины. Теперь появились и 130-тонники.