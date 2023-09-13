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Лучших операторов самосвалов выбрали в Беларуси

13.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском городе Жодино прошли соревнования на 130-тонных самосвалах. Маршрут проложили по испытательному полигону завода-производителя. Рельеф максимально приближен к карьерным условиям. Среди участников – водители большегрузов из Беларуси, Узбекистана, Ирана и большая часть из России, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

День рождения на самосвале – такой подарок получил Виталий Семенцов. За рулем праздник отмечал не единожды. А вот на соревнованиях подобного формата впервые.

«Здорово. Очень доволен. Впечатления и эмоции переполняют», – признался оператор самосвала из России Виталий Семенцов.

Больше километра с поворотами и подъемами. На трассе девять участков. На каждом испытания, которые должны пройти водители. Например, проезд неровностей, восьмерка, габаритный коридор и заезд в бокс. Во время движения по маршруту участникам нужно проколоть несколько шариков шпилькой на бампере. За точностью следят судьи. Они и на площадках, и в кабине.

«Эти упражнения показывают подготовку водителя, как он управляет самосвалом. Например, прохождение неровностей на определенной скорости учит водителя правильно эксплуатировать машину в карьерах с минимальным повреждением несущих конструкций. Важно также выбирать правильные зазоры при движении в карьере, когда самосвалы расходятся между собой», – отметил главный судья соревнований Михаил Рак.

Первое, что оценивают судьи, – время прохождения дистанции. Среднее – около восьми минут. Если приехал раньше, добавляют баллы. Позже – снижают. Сбил фишку, тоже ушел в «минус». Побеждает тот, у кого баллов больше. Но одной практики мало. Экзамен по теории это 30% успеха.

«По электрооборудованию, по ремонту автосамосвала, по технике безопасности – то, что мы по сути ежедневно, ежесменно видим и помним об этом», – сказал Виталий Семенцов.

Беларусь представил оператор из Микашевич. На карьерах завода по добыче щебня раньше использовали только 90-тонные машины. Теперь появились и 130-тонники.

«Работа без границ»

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«Управление практически то же самое, но просто надо учитывать габариты, более большие габариты автомобиля. На работе тренируемся в каждодневном режиме. Работаем и тренируемся», – отметил оператор самосвала из Беларуси Евгений Каплич.

Один из самых опытных операторов из Новосибирска. За рулем такой машины впервые. Начинал с модели, которая перевозила до 60 тонн. Сейчас его рабочая машина вмещает в четыре раза больше. В кузове чаще оказываются антрацит и уголь. Но и езда «налегке» оказалась испытанием.

«Для меня самой тяжелой была диагональная парковка, так как заезжать пришлось левым боком. Немного непривычно», – поделился оператор самосвала из России Евгений Щагин.

130-тонник – топовая модель. Во всех странах-участницах соревнований есть такие самосвалы. Жодинский производитель поставляет свою продукцию в 80 стран мира.

«Критерии, которыми мы руководствовались при выборе участников, достаточно просты. В первую очередь, надо отдать практически всю свою жизнь, трудовую карьеру, самого себя нашему бренду, нашему продукту», – заявил генеральный директор завода Сергей Никифорович.

Без подарков никто не остался. Всем участникам вручили карту клуба операторов. Она позволяет приехать на завод снова, но не одним, а, например, с семьей уже на экскурсию.

Еще до старта три участника получили подарки. Это именинники, все они из делегации России. Даже в свой день рождения операторы самосвалов тоже сели за руль.



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В белорусском городе Жодино прошли соревнования на 130-тонных самосвалах. Маршрут проложили по испытательному полигону завода-производителя.
 
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