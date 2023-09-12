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Александр Лукашенко вручил государственные награды во Дворце Независимости
12.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды. Медали, почетные звания и благодарности из рук президента получили 60 человек во Дворце Независимости, сообщает «МИР 24».
Вручил белорусский лидер и медаль «За спасение жизни». Ее получил 20-летний милиционер Никита Дедин. Молодой человек, не дожидаясь пожарных, вытащил людей из горящего здания.
День народного единства белорусы отпразднуют 17 сентября.
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Церемония награждения прошла в преддверии Дня народного единства.
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