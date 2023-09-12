Александр Лукашенко вручил государственные награды во Дворце Независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды. Медали, почетные звания и благодарности из рук президента получили 60 человек во Дворце Независимости, сообщает «МИР 24».

Вручил белорусский лидер и медаль «За спасение жизни». Ее получил 20-летний милиционер Никита Дедин. Молодой человек, не дожидаясь пожарных, вытащил людей из горящего здания. Церемония награждения прошла в преддверии Дня народного единства. И это символично, подчеркнул Александр Лукашенко.

«Работая в самых разных сферах, ставя перед собой самые разные цели, мы достигаем самых высоких результатов, которые в итоге становятся общим успехом. Успехом всей страны. И чем больше личных достижений, тем сильнее наша родная Беларусь. Каждый из вас олицетворяет лучшие национальные черты белорусов. Ваш жизненный опыт – это яркие страницы нашей общей истории. Истории суверенной независимой Беларуси», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

День народного единства белорусы отпразднуют 17 сентября.