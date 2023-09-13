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Дни культуры Татарстана открылись в Беларуси
13.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси открылись
На сцене артисты из Татарстана исполнили классическую комедию «Ревизор» Гоголя. Всего же в рамках Дней культуры в Беларуси покажут шесть спектаклей. Для них привезли больше 20 тонн декораций.
«Культура – это очень хороший, мягкий мост, который еще в большей степени выстраивает атмосферу доверия между участниками достаточно крупных, в том числе инвестиционных, процессов», – считает министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Дни культуры Татарстана в Беларуси завершатся 14 сентября.
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Торжества прошли в Театре имени Янки Купалы в Минске.
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