Дни культуры Татарстана открылись в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открылись Дни культуры Татарстана . Торжества прошли в Театре имени Янки Купалы в Минске, сообщает «МИР 24».

На сцене артисты из Татарстана исполнили классическую комедию «Ревизор» Гоголя. Всего же в рамках Дней культуры в Беларуси покажут шесть спектаклей. Для них привезли больше 20 тонн декораций.

«Мы говорим на одном языке, на языке культуры, на языке понимания чувств, доброты, уважительного отношения. Сегодня подписаны соглашения между музеями, сегодня подписаны соглашения между национальными библиотеками двух стран», – сказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

«Культура – это очень хороший, мягкий мост, который еще в большей степени выстраивает атмосферу доверия между участниками достаточно крупных, в том числе инвестиционных, процессов», – считает министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Дни культуры Татарстана в Беларуси завершатся 14 сентября.