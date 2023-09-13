Лукашенко: Чем больше личных достижений белорусов, тем сильнее страна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вручил государственные награды . Участники церемонии – лучшие в своем деле представители культуры и искусства, аграрии, ученые, руководители предприятий и военнослужащие, спортсмены, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Так рождается премьера в главном театре страны. Задача концертмейстера Юлии Щербаковой – охватить суть и форму произведения, донести все это до исполнителей. А затем и до зрителей.

«Для меня главное, чтобы перед выходом на сцену был кураж. И взаимопонимание с солистами. Так как я в большей части выступаю с вокалистами. Главное – взаимопонимание, ощущение друг друга, совместное сотворчество», – сказала концертмейстер Национального академического Большого театра оперы и балета Юлия Щербакова.

И такое сотворчество длится много лет. Большой театр оперы и балета стал для нее местом работы сразу после консерватории. И теперь Юлия – заслуженный артист Беларуси.

Награда досталась и герою. Двадцатилетний милиционер Никита Дедин спас людей из горящего дома. Не ждал пожарных, услышал крики и ринулся в пламя.

«Залез, увидел мужчину, который лежал в дверном проеме, уже без сознания. Двери, под которыми он находился, были закрыты. Через окно я его вытянуть не смог, потому что сам надышался. Пришлось вот эти замки бить, пробовать. И все-таки они отщелкнулись. Не было ни страха, ни сомнений. Как по мне, так каждый должен поступить. Все-таки у людей беда», – отметил милиционер-водитель Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД Беларуси Никита Дедин.

В зале торжественных церемоний 60 человек. От президента лучшие в профессии получили почетные звания, благодарности и медали. Чем больше таких достижений, тем сильнее страна, подчеркнул Александр Лукашенко.

«Работая в самых разных сферах, ставя перед собой самые разные цели, мы достигаем самых высоких результатов, которые в итоге становятся общим успехом. Успехом всей страны. Каждый из вас олицетворяет лучшие национальные черты белорусов. Ваш жизненный опыт – это яркие страницы нашей общей истории. Истории суверенной независимой Беларуси», – заявил президент.

Символично, что государственные награды эти люди получили в канун Дня народного единства. 17 сентября 1939 года западная и восточная части Беларуси стали одним целым.

«Этот опыт говорит нам, что не менее важно быть вместе в мирное время. Трудиться на благо своего народа и Отечества. И жить надо так, чтобы никогда больше не повторять ошибок прошлого, чтобы быть сильными перед лицом новых угроз и вызовов времени, чтобы сохранить нашу мирную, удивительную, красивую Беларусь для детей и внуков», – отметил Александр Лукашенко.

Для этого Александр Лукашенко посоветовал каждому заниматься своим делом. Тогда независимость и мир в стране будут всегда.

Вручать государственные награды в канун Дня народного единства для президента традиция.