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Лукашенко: Чем больше личных достижений белорусов, тем сильнее страна
13.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Так рождается премьера в главном театре страны. Задача концертмейстера Юлии Щербаковой – охватить суть и форму произведения, донести все это до исполнителей. А затем и до зрителей.
И такое сотворчество длится много лет. Большой театр оперы и балета стал для нее местом работы сразу после консерватории. И теперь Юлия – заслуженный артист Беларуси.
Награда досталась и герою. Двадцатилетний милиционер Никита Дедин спас людей из горящего дома. Не ждал пожарных, услышал крики и ринулся в пламя.
В зале торжественных церемоний 60 человек. От президента лучшие в профессии получили почетные звания, благодарности и медали. Чем больше таких достижений, тем сильнее страна, подчеркнул Александр Лукашенко.
Символично, что государственные награды эти люди получили в канун Дня народного единства. 17 сентября 1939 года западная и восточная части Беларуси стали одним целым.
Для этого Александр Лукашенко посоветовал каждому заниматься своим делом. Тогда независимость и мир в стране будут всегда.
Вручать государственные награды в канун Дня народного единства для президента традиция.
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Президент Беларуси вручил государственные награды. Участники церемонии – лучшие в своем деле.
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