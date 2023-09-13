9 топовых советов от спикеров конференции «RACE. Как управлять бизнесом в нестабильное время»

Источник материала: ProBusiness





8 сентября БНБ-Банк и юридическая группа REVERA открыли бизнес-год масштабным совместным мероприятием «RACE. Как управлять бизнесом в нестабильное время» . Полторы сотни собственников и руководителей белорусских компаний собрались вместе в Конференц-центре IBB в Минске, чтобы обсудить острые вопросы бизнес-функционирования.

Профессиональным опытом с участниками встречи поделились представители БНБ-Банка, юридической фирмы REVERA Belarus, консалтинговой компании ASER, бизнес-школы «Здесь и Сейчас». Организаторы попросили каждого спикера дать один главный совет бизнесу, актуальный в нынешних условиях.

Роман Сельчёнок, директор по маркетингу БНБ-Банка

— Советую бизнесу быть смелыми, потому что только так можно сделать что-то великое. А чтобы уменьшить цену потенциальных ошибок, не ставить всё на «одну лошадь», а тестировать гипотезы, проводя эксперименты с продуктами, каналами, аудиториями.

Олег Ильин, директор консалтинговой компании ASER

— Тривиальный, но рабочий совет бизнесу ― диверсифицироваться, географически и по номенклатуре. Выходить в новые страны уже сейчас и думать, как расширить ассортимент, чтобы быть максимально устойчивым к изменениям, которые мы все сегодня наблюдаем на рынке. Сделать это не всегда так сложно, как кажется. Если вы работаете на локальный рынок, можно выйти в Россию, Казахстан, Узбекистан. Это понятные нам рынки, где белорусский бизнес ждут.

В рамках ЕАЭС можно попробовать поработать в Армении, в Кыргызстане: рынки малоёмкие, но интересные в разрезе определенных ниш. Мы консультируем много белорусских компаний в Средней Азии и видим, что историй успеха там больше, чем неудачных кейсов.

Никита Толканица, старший юрист REVERA Belarus

— Самое важное для партнёров при создании и ведении бизнеса ― не поссориться. В нашей практике нередки ситуации, когда собственники делят бизнес между собой равными долями. В этом случае важно заранее обратиться к профессиональному консультанту и ещё на берегу договориться о совместных действиях и решениях в конфликтных ситуациях.

Алеся Цырткова, руководитель Управления корпоративного банкинга БНБ-Банка

— Банк может быть партнёром для бизнеса. Банкиры взаимодействуют с большим количеством клиентов и благодаря этому видят ситуацию шире, а также обладают информацией о всех вариантах и комбинациях банковских продуктов. Выстраивая доверительные отношения с банком, вы всегда можете получить наиболее подходящие предложения для каждой конкретной ситуации, советы, которые помогут сэкономить, дополнительно заработать и сберечь нервы.

Александр Паньков, эксперт в стратегическом менеджменте, консультант и бизнес-тренер Бизнес-школы «Здесь и Сейчас»

— Бизнесу нужно трепетно относиться к ключевым клиентам. Разберитесь, кто ваш клиент, почему он у вас покупает, какие у него боль, потребность, страхи ― и отталкивайтесь от этого. Универсальности быть не должно, а должны быть четкая сегментация, фокусировка. Сейчас это первый кирпичик в фундаменте успешного бизнеса. Ответьте на главный вопрос: «Какую ценность мы можем предложить своим клиентам сейчас, через год, два, три?».

Александр Кондрашонок, заместитель директора консалтинговой компании ASER

— Очень важно собственными силами или с привлечением специализированной компании собрать и проанализировать ту информацию, которую вы в дальнейшем закладываете в ваши проекты, бизнес-план. Это актуально и на этапе прогнозирования деятельности для построении понятной финансовой модели, и на этапе переговоров с инвесторами.

Михаил Карпук, старший юрист REVERA Belarus

— Самый драгоценный ресурс, который есть у каждого из нас ― это время. Я бы посоветовал собственникам бизнеса тратить этот ресурс наиболее эффективно: на вопросы стратегического планирования бизнеса, его масштабирования, выхода на новые рынки. Вопросы же оперативного управления имеет смысл доверить компетентной управляющей организации, например, компании REVERA.

И второй совет: важно уделить время и «настройке» взаимоотношений с управляющей организацией в ходе преддоговорной работы. Заранее обсудив все особенности вашего бизнеса и пожелания с управляющей организацией, вы получите услуги, которые соответствуют вашим интересам и потребностям.

Тимофей Молчанов, заместитель руководителя Управления корпоративного банкинга БНБ-Банка

— Я бы посоветовал бизнесу разговаривать с банками. Ситуация сегодня меняется очень быстро, поэтому часто этот диалог случается уже поздно. Я советую прийти в банк, как только возникли какие-то вопросы. Как к врачу: чувствуете, что где-то болит ― лучше сходите проверьте. У бизнеса сейчас много болевых точек: от сложности исполнения обязательств и снижения выручки до вопросов с проведением международных платежей. При этом каждая боль индивидуальна.

И ещё один важный совет: берегите кредитную историю, потому что это ваш ценный нематериальный актив.

Анна Протас, ведущий юрист REVERA Belarus, аттестованный налоговый консультант

— Каждый плательщик должен оставаться добросовестным и в погоне за прибылью не использовать незаконные схемы минимизации налоговых обязательств. Ведь желаемая экономия порой оборачивается огромными потерями для бизнеса.