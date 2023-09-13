Массовый велопробег ко Дню народного единства прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске ко Дню народного единства прошел велопробег. В заезде приняли участие полторы сотни человек. Среди них сотрудники МЧС, столичной таможни, а также представители разных конфессий – православные, католики, иудеи и мусульмане, передает телеканал «МИР 24».

Акция стартовала у крипты Храма-памятника Всех Святых. Там хранятся около 200 капсул с землей, которую привезли с мест сражений и захоронений Великой Отечественной войны. Собравшиеся молитвой вспомнили погибших мирных жителей, участников антифашистского подполья и евреев, депортированных из Австрии, Германии и Чехии.

«Мы проделываем этот путь, как путь памяти к историческому месту, очень трагичному, где должен побывать каждый белорус. Столь маленьким жестом, как велопробег, мы информируем нашу страну, что в преддверии Дня народного единства проходят такие прекрасные акции», – рассказала участница велопробега, обладательница титула «Мисс Беларусь 2023» Элеонора Качаловская.