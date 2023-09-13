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Массовый велопробег ко Дню народного единства прошел в Минске
13.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске ко Дню народного единства прошел велопробег. В заезде приняли участие полторы сотни человек. Среди них сотрудники МЧС, столичной таможни, а также представители разных конфессий – православные, католики, иудеи и мусульмане, передает телеканал «МИР 24».
Акция стартовала у крипты Храма-памятника Всех Святых. Там хранятся около 200 капсул с землей, которую привезли с мест сражений и захоронений Великой Отечественной войны. Собравшиеся молитвой вспомнили погибших мирных жителей, участников антифашистского подполья и евреев, депортированных из Австрии, Германии и Чехии.
Завершился пробег у мемориального комплекса «Тростенец» – во время войны там находился лагерь смерти. Всего велосипедисты преодолели 17 километров, дистанция вполне символичная. День народного единства Беларусь отметит 17 сентября.
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В заезде приняли участие полторы сотни человек.
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