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Массовый велопробег ко Дню народного единства прошел в Минске

13.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Массовый велопробег ко Дню народного единства прошел в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске ко Дню народного единства прошел велопробег. В заезде приняли участие полторы сотни человек. Среди них сотрудники МЧС, столичной таможни, а также представители разных конфессий – православные, католики, иудеи и мусульмане, передает телеканал «МИР 24».

Акция стартовала у крипты Храма-памятника Всех Святых. Там хранятся около 200 капсул с землей, которую привезли с мест сражений и захоронений Великой Отечественной войны. Собравшиеся молитвой вспомнили погибших мирных жителей, участников антифашистского подполья и евреев, депортированных из Австрии, Германии и Чехии.

«Мы проделываем этот путь, как путь памяти к историческому месту, очень трагичному, где должен побывать каждый белорус. Столь маленьким жестом, как велопробег, мы информируем нашу страну, что в преддверии Дня народного единства проходят такие прекрасные акции», – рассказала участница велопробега, обладательница титула «Мисс Беларусь 2023» Элеонора Качаловская.

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«Этот велопробег не просто спортивное событие, хотя в нем тоже есть момент спорта. Это момент памяти, момент единения. Что важно сделать – это произнести молитву от каждой конфессии, помянуть и делать это ежегодно. Велопробегом, молитвой, общими встречами», – отметил главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович.

Завершился пробег у мемориального комплекса «Тростенец» – во время войны там находился лагерь смерти. Всего велосипедисты преодолели 17 километров, дистанция вполне символичная. День народного единства Беларусь отметит 17 сентября.



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Теги: Минск
 
 
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В заезде приняли участие полторы сотни человек.
 
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